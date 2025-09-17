Violenza sessuale di gruppo a Gubbio, un arresto a Gualdo Tadino

Caricamento…





Nella mattinata di oggi, 17 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti di tre uomini: due fratelli di 36 e 43 anni, originari della provincia di Lecce e residenti a Gubbio, e un 36enne di Gualdo Tadino.

L’accusa è terribile: i tre sono indagati – in concorso tra loro e a vario titolo – per i reati di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina.

L’episodio a cui si fa riferimento risale ai primi giorni dello scorso mese quando, durante la notte, in piazza 40 Martiri a Gubbio, i tre avrebbero aggredito una coppia intenta a parcheggiare la propria auto.

Mentre due degli aggressori colpivano l’uomo con calci e pugni, intimandogli di consegnare loro del denaro, il terzo, secondo l’accusa, avrebbe trascinato con forza la donna in una zona appartata abusando di lei sessualmente, con il successivo intervento del fratello.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato il 112. I carabinieri hanno prestato soccorso alla coppia, affidandola alle cure del 118.

Le indagini, dopo numerose testimonianze raccolte sul posto e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all’identificazione dei tre uomini.

Il magistrato, ritenuti gli indagati socialmente pericolosi, ha disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere presso gli istituti di detenzione di Terni e Spoleto.