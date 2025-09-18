Biblioteca Comunale di Gualdo Tadino, più di 2.000 utenti in sei mesi

Caricamento…





A sei mesi dall’avvio della nuova gestione, partita il 1 febbraio scorso, e dall’integrazione della Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” nel circuito museale di Gualdo Tadino, è stato fatto un primo bilancio da cui emerge una crescita sorprendente.



Oltre duemila utenti sono entrati in biblioteca, trasformandola in un luogo vissuto ogni giorno con presenze costanti e partecipazione attiva.

“Non sono solo numeri – sottolineano i gestori – Questi dati raccontano l’identità culturale di una comunità che riconosce nella biblioteca un punto di riferimento.”



L’offerta si è ampliata: grazie a nuove acquisizioni e generose donazioni, il patrimonio librario è cresciuto in quantità e varietà.

Eventi come il “Maggio dei Libri” e numerose presentazioni letterarie hanno animato gli spazi, mentre i bambini sono stati protagonisti con il ciclo “Estate in Biblioteca”, con letture, giochi e intrattenimento.

I servizi si sono moltiplicati: prestiti in continuo aumento, nuovi tesseramenti, catalogazione dei volumi, consulenze bibliografiche personalizzate, dialogo con altre biblioteche.

Gli spazi si adattano alle esigenze di chi studia, lavora o semplicemente cerca un momento di pausa con i giochi da tavolo a disposizione.



Con il nuovo anno scolastico ripartono anche le visite guidate per le scuole.



Tra le proposte educative è stata introdotta anche l’attività “Bibliotecario per un giorno”, un gioco di ruolo rivolto agli alunni che consente di vivere un’esperienza diretta del funzionamento di una biblioteca.

Dopo la visita guidata, i ragazzi partecipano a simulazioni pratiche legate alla selezione dei libri, alla catalogazione, alla promozione della lettura e a momenti creativi come le letture animate. Un modo coinvolgente per avvicinare i più giovani alla cultura del libro e al valore sociale della biblioteca.



“La biblioteca c’è, è viva, e continua a scrivere ogni giorno nuove pagine della sua storia insieme alla comunità che la abita“, concludono dalla struttura.

La Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 del mattino fino alle 13 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18. Il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30.



Per informazioni sui servizi o per prenotare le visite guidate è possibile contattare i numeri 0759141414 o 3477541791.