Al “Don Bosco” il fascino del “Magic Laser Show”: luci, danza e illusionismo con ingresso libero

Caricamento…





Venerdì 19 settembre alle ore 21 il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino ospiterà “Magic Laser Show”, uno spettacolo unico nel suo genere in cui la tecnologia incontra l’arte, proponendo anche danza e illusionismo.

Il laser, da tempo elemento di spettacolo dei grandi palcoscenici internazionali, sarà protagonista anche a Gualdo Tadino grazie a un team di professionisti composto da ingegneri del suono, tecnici delle luci, animatori e specialisti della proiezione laser.

La produzione aggiorna costantemente lo show per rispettare i più moderni standard artistici e tecnici, offrendo al pubblico un’esperienza visiva e sensoriale di altissimo livello, arricchita da luci e effetti 3D.

Accanto alla potenza scenica della tecnologia, il programma prevede anche coreografie di danza e numeri di illusionismo, per uno spettacolo adatto a spettatori di tutte le età.

Il “Magic Laser Show” ha origini in Bulgaria, dove ha debuttato come primo spettacolo laser del Paese, arrivando a collaborare con il Ministero della Difesa e con l’Unità della Guardia Nazionale, tanto da entrare a far parte della rassegna “Sparks”.

Alcuni show hanno ricevuto persino il patrocinio del Presidente della Repubblica bulgara. Oltre al successo internazionale, il gruppo è attivamente impegnato anche in iniziative sociali e benefiche.

L’appuntamento di Gualdo Tadino è patrocinato dal Comune e rientra nell’ambito di un progetto internazionale finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e sarà a ingresso libero.