Sara Mandorla nuova presidente dell’Anaca

Sara Mandorla è la nuova presidente dell’Anaca, l’Associazione Nuova Assistenza Cardiopatici di Gualdo Tadino.

L’elezione è avvenuta il 3 settembre scorso, nel corso dell’assemblea che ha rinnovato il Consiglio Direttivo dell’associazione, a poche settimane dalla dolorosa scomparsa del professor Carlo Crocetti, storico presidente dal 2011.

Già vicepresidente dell’Anaca e primario cardiologo, Sara Mandorla raccoglie il testimone con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato negli anni della presidenza Crocetti.

Accanto a lei, nel nuovo direttivo, figurano Angela Iaquaniello vicepresidente, Franco Bonerba tesoriere e i consiglieri Sandro Boldrini, Sante Cossa, Dante Fioriti, Angelo Gubbiotti e Cesare Manfroni.

Il ricordo di Carlo Crocetti, scomparso improvvisamente lo scorso 19 agosto, resta vivo in città e nell’associazione, che sotto la sua guida ha promosso numerose iniziative.

L’ultima in ordine di tempo, l’intitolazione lo scorso 30 luglio della sala convegni al dottor Marcello Pagliacci, tra i fondatori dell’Anaca, e la battaglia per la salvaguardia del Centro di Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare di Gualdo Tadino.

Con l’elezione del nuovo Direttivo, l’associazione prosegue nella sua attività volta a mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e la salute cardiovascolare, nel segno dell’impegno e della dedizione che hanno contraddistinto l’opera di Carlo Crocetti.