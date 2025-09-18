Rielezione unanime per Presciutti alla guida di ALI Umbria

Caricamento…





Conferma unanime per Massimiliano Presciutti: il presidente uscente di ALI Umbria è stato rieletto mercoledì 17 settembre durante il Congresso regionale tenutosi nella Sala Falcone e Borsellino della Provincia di Perugia.

L’assemblea è stata aperta dall’intervento in videoconferenza del presidente nazionale di ALI, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che ha salutato i delegati umbri sottolineando l’importanza del ruolo delle autonomie locali nella fase attuale del Paese.

A seguire ha portato i saluti istituzionali Sarah Bistocchi, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria.

Successivamente ha preso la parola il presidente di Ali Umbria Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, che ha aperto la sua relazione e salutato i partecipanti ai lavori congressuali.

“Per me questa associazione è come una seconda famiglia – ha detto – Da quando sono arrivato ho visto crescere la rete, perché ALI offre opportunità non solo ai Comuni, ma anche alle Province, alle Regioni e persino ai singoli consiglieri, deputati e senatori. È una comunità che mette insieme chi ha responsabilità istituzionali e lo fa con uno spirito libero, dando a tutti la possibilità di esprimersi e sentirsi subito a proprio agio”.





















Nel suo ruolo anche di vicepresidente nazionale con delega alle adesioni, Presciutti ha ricordato che in questi anni è cresciuto il numero dei territori coinvolti, anche grazie a nuove iniziative in ambito europeo.

“Abbiamo un punto fisico a Bruxelles, aperto a tutti, non solo per conoscere da vicino le istituzioni europee, ma anche per portare idee e progetti che nascono sui territori”. Poi l’appello agli amministratori presenti: “Dobbiamo coinvolgere sempre più sindaci e consiglieri. Aderire ad ALI significa avere voce, costruire insieme e guardare più lontano”.

Nel suo intervento ha ricostruito il percorso fatto, partendo dalla propria elezione in pieno lockdown: “Un periodo difficilissimo, in cui però l’associazione ha continuato a informare, sostenere e accompagnare gli amministratori locali”.

Fino ad arrivare al presente: “In questo momento – ha proseguito – ci stiamo concentrando su tre focus specifici. Il primo è il rilancio delle aree interne dell’Umbria, anche con progetti già presentati a livello nazionale. Il secondo riguarda l’autonomia differenziata: vogliamo essere un elemento di ricucitura dei territori, valorizzando le specificità locali ma dentro una visione comune. Infine, rafforzare il ruolo degli enti locali in Europa, anche come promotori di dialogo e pace”.

Prima dell’apertura del dibattito è intervenuto anche Alessandro Broccatelli, presidente di Leganet Srl, cui sono seguiti diversi interventi da parte di alcuni amministratori comunali.

L’assemblea, al termine del dibattito, ha confermato all’unanimità la fiducia nel presidente uscente Massimiliano Presciutti per un nuovo mandato.

“Ringrazio le amministratrici e gli amministratori umbri per la nuova fiducia concessami. Il mio obiettivo, nei prossimi mesi, sarà fortificare l’associazione, darle più forza e offrire nuove opportunità a chi ne fa parte. ALI è in crescita, e questa crescita va accompagnata e consolidata, mantenendo un clima inclusivo dove ogni pensiero può trovare spazio” ha concluso Presciutti.

Approvata all’unanimità anche la nuova presidenza regionale, composta da:

Vittoria Ferdinandi , Sindaca di Perugia

, Sindaca di Perugia Laura Antonelli , Sindaca di Collazzone

, Sindaca di Collazzone Letizia Michelini , Consigliera regionale dell’Umbria

, Consigliera regionale dell’Umbria Matteo Burico , Sindaco di Castiglione del Lago

, Sindaco di Castiglione del Lago Giacomo Marinacci , Assessore di Deruta

, Assessore di Deruta Valentino Filippetti , Sindaco di Parrano

, Sindaco di Parrano Vittorio Fiorucci , Sindaco di Gubbio

, Sindaco di Gubbio Federico Gori, Sindaco di Montecchio

A questi si aggiungeranno, come invitati permanenti e associate individuali:

Stefania Proietti , Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria

, Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria Simona Meloni, Assessore regionale dell’Umbria all’Agricoltura

L’assemblea ha inoltre confermato all’unanimità Andrea Pensi nel ruolo di Tesoriere dell’associazione.

I lavori si sono conclusi con l’intervento del Segretario Generale di ALI, Valerio Lucciarini De Vincenzi, che ha proposto l’inserimento di ALI Umbria all’interno del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) regionale, a conferma del crescente peso politico e istituzionale dell’associazione a livello territoriale.