A Nocera presentazione del libro “Pentimenti” di Luciano Tittarelli, omaggio a suor Cecilia Nobili

Sabato 20 settembre alle ore 17 presso la Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra si terrà la presentazione del libro di Luciano Tittarelli “Pentimenti – la venerabile suor Cecilia Nobili nel segno di San Francesco di Assisi”.

Il volume nasce dallo studio di antichi scritti conservati nel Monastero di San Giovanni, dove la religiosa visse e prese i voti.

Con Pentimenti, Luciano Tittarelli riconsegna alla memoria collettiva la figura di una suora rimasta a lungo in ombra, una mistica sconosciuta e conversa nell’ordine di Santa Chiara, nata nel 1630 a Salmaregia e vissuta fino al 1655.

Il lavoro nasce dalla volontà di riscoprire la grandezza della figura della Venerabile Cecilia attraverso una lente estetico artistica esplorando il rapporto che instaura tra arte e santità.

Nei quaderni da lei lasciati emergono riflessioni, annotazioni e immagini che restituiscono una spiritualità intensa e un linguaggio fortemente simbolico. Tittarelli propone una rilettura che mette in dialogo il cammino interiore della monaca nocerina con la tradizione francescana, tracciando un filo che attraversa i secoli.

Luciano Tittarelli, nato a Gualdo Tadino, pittore e ceramista, è stato docente titolare della cattedra di Anatomia Artistica dal 1999 presso l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, di Disegno presso la stessa Accademia e di “Disegno” al Laboratorio di Design della DICA (Università degli studi di Perugia). Ha partecipato a esposizioni artistiche nazionali e internazionali ricevendo premi e riconoscimenti. E’ Accademico di merito e Professore emerito dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, l’assessore alla cultura Alberto Scattolini, che coordinerà l’incontro, la poetessa Fabiana Geranio, autrice della prefazione del volume, Marco Tortoioli Ricci, docente e designer, don Ferdinando Cetorelli, parroco di Nocera Umbra, e don Girolamo Giovannini.

Le letture saranno affidate a Sara Checconi Sbaraglini con gli interventi musicali del maestro Christian Faina Vannini, del coro Intimae Voces del Duomo di Nocera Umbra diretto da Angelo Gubbini, con la partecipazione della violinista Monica Pontini e dell’organista Stefano Ruiz de Ballesteros.

Al termine della presentazione è prevista l’intitolazione di una stanza del Monastero di San Giovanni a suor Cecilia Nobili, seguita da un aperitivo conviviale offerto dall’associazione Il Telaio Umbro.