Usl Umbria 1, verso il completamento del nuovo sistema di scaricamento referti

L’Usl Umbria 1 si avvia a completare l’aggiornamento del Sistema Informativo di Laboratorio (LIS), progettato per garantire un servizio diagnostico sempre più efficiente, integrato ed uniforme su scala regionale.

A partire da martedì 16 settembre è stata avviata la seconda e ultima fase del processo di transizione, che interessa gli esami effettuati nei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica, Todi, Marsciano, Massa Martana, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Castiglione del Lago, Tuoro e Passignano sul Trasimeno.

Gli utenti che hanno eseguito prelievi in queste località, dal 16 settembre 2025 dovranno scaricare i referti esclusivamente dal nuovo portale regionale: https://referti-laboratorio.regione.umbria.it.

Per gli esami effettuati nei comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, il download dei risultati continuerà ad avvenire tramite il precedente sistema di accesso online: https://referti.uslumbria1.it/…/referti_perugia….

Tutti i referti sono scaricabili a partire dalla data indicata sul foglio di prelievo. In caso di difficoltà nell’accesso, è possibile contattare il servizio NUS (Numero Umbria Sanità) – disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 – da telefono fisso (numero verde 800.63.63.63) o da telefono cellulare (075 540 2963). Le segnalazioni saranno gestite dai servizi aziendali competenti.

Questo aggiornamento rappresenta l’ultima tappa del percorso di innovazione digitale avviato dall’Usl Umbria 1, capofila a livello regionale, dallo scorso 10 luglio nei Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Città di Castello, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga, Umbertide, Panicale, Piegaro, Città della Pieve e Magione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare la pagina dedicata nel sito istituzionale: https://www.uslumbria1.it/…/ritiro-online-referti…/.