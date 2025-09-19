Studenti del “Casimiri” protagonisti di scambi internazionali con i programmi di Intercultura

Caricamento…





L’istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino apre il nuovo anno scolastico con un forte accento sull’internazionalizzazione, grazie alla collaborazione con l’associazione Intercultura ODV e con la Fondazione Intercultura, realtà che da anni offrono agli studenti l’opportunità di vivere esperienze formative all’estero.

Ogni anno Intercultura mette a disposizione centinaia di borse di studio per programmi scolastici internazionali in Europa e nel resto del mondo.

Le esperienze hanno una durata variabile, da un trimestre a un semestre, fino all’intero anno scolastico, e permettono agli studenti italiani di confrontarsi con culture, lingue e sistemi scolastici differenti.

Anche quest’anno due studenti del “Casimiri” hanno scelto di vivere questa esperienza unica. Si tratta di Giulio Rosi, della classe 5A Liceo Scientifico, che ha partecipato a un programma trimestrale Italia–Regno Unito e oggi ospita a sua volta Joaquim Villalba, studente argentino in mobilità in Italia.

Nel secondo semestre sarà la volta di Diana Raffaella Borcean, studentessa della 4L del Liceo Linguistico, che partirà per la Germania con un programma semestrale.

Questi percorsi, spiegano dall’istituto gualdese, rappresentano “ampie opportunità di alto valore formativo, nel segno di una tradizione che nel corso degli anni ha reso gli studenti del Casimiri protagonisti di scambi culturali in tutto il mondo”.