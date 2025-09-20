Malattie cardiovascolari, prevenzione e controlli gratuiti a Branca e Città di Castello

Caricamento…





Anche l’Usl Umbria 1 aderisce all'(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre, organizzato per il quinto anno consecutivo da Fondazione Onda Ets, in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere gratuitamente l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Due sono le strutture dell’Usl Umbria 1 coinvolte nell’iniziativa: gli ospedali di Città di Castello e di Gubbio – Gualdo Tadino.

Venerdì 26 settembre (dalle ore 15 alle 16), presso l’ospedale di Branca (poliambulatorio A), sarà possibile effettuare visite cardiologiche con esecuzione di elettrocardiogrammi.

Per prenotazioni è necessario chiamare dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00, il numero: 075/9270531.

Nel nosocomio tifernate, nei giorni di venerdì 26 e martedì 30 settembre (dalle 15 alle 17), presso l’ambulatorio Cardiologico (ingresso B), saranno in programma delle visite cardiologiche con esecuzione di elettrocardiogrammi. E’ necessario prenotarsi contattando dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il numero di cellulare: 348/4769041.

“Sindrome coronarica acuta nelle donne in perimenopausa” è invece il titolo del convegno che si terrà giovedì 2 ottobre (dalle 17 alle 18) presso la sala ex direzione, situata al primo piano (ingresso D) dell’ospedale tifernate. L’ingresso sarà libero e non necessita di prenotazione.

Sarà possibile prenotare fino a completamento dei posti a disposizione.

Tutti i servizi offerti dalle due strutture con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it.