Gualdo Tadino, truffa da 25mila euro sventata in posta: il personale salva un cliente

La prontezza del personale dell’ufficio postale di Gualdo Tadino centro ha salvato un cliente da un tentativo di truffa che poteva costargli 25mila euro.

Un residente della provincia di Perugia, contattato telefonicamente da un presunto operatore, era stato infatti indotto a recarsi in posta per effettuare un bonifico di 25mila euro.

Il truffatore aveva raccontato all’uomo che quella somma gli era stata accreditata per errore e quindi doveva quindi essere “restituita” con urgenza.

La vicenda insospettito i dipendenti di Poste Italiane, i quali hanno attivato immediatamente le verifiche necessarie, accertando la natura fraudolenta della richiesta impedendo il trasferimento del denaro e salvando così i risparmi dell’uomo.

“I truffatori scelgono vari modi per attuare azioni fraudolente – spiega Alessandra Mariotti, responsabile del Fraud management per il Centro Nord – Uno di questi è il contatto telefonico che utilizzano per manipolare il cliente facendo credere di essere operatori di Poste Italiane. La segnalazione di richieste inusuali, come quella registrata a Gualdo Tadino, è strategica per intercettare le frodi e stopparle sul nascere.”

Poste Italiane da tempo porta avanti campagne di sensibilizzazione e strumenti di prevenzione per rafforzare la sicurezza dei clienti.

Solo lo scorso anno, grazie alla collaborazione tra cittadini e dipendenti, è stato possibile sventare il 63% dei tentativi di frode registrati, un risultato che testimonia l’importanza dell’informazione e della vigilanza.

Per aiutare gli utenti a difendersi da raggiri e truffe online o telefoniche, Poste distribuisce un vademecum con consigli utili.

Tra le indicazioni più importanti ci sono l’attenzione alla provenienza di email, sms e telefonate, la diffidenza verso offerte troppo vantaggiose o guadagni facili, la verifica delle pagine web utilizzate per gli acquisti, la prudenza nella gestione dei dati personali e la costante protezione dei propri dispositivi attraverso software e password aggiornati.