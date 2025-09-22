Giochi de le Porte, presentata l’edizione 2025. Miss Italia aprirà il corteo storico

Caricamento…





Presentazione ufficiale della 47° edizione dei Giochi de le Porte presso la sede di Fondazione Perugia.

Una settimana febbrile che condurrà la città a venerdì 26 settembre, giorno di apertura della manifestazione, fino a domenica 28 in cui si disputerà il Palio.

A fare gli onori di casa il direttore di Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, con la presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, del presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, del Gonfaloniere Alessandro Cesaretti, dei Priori e le Priore e dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi.

Presenti anche rappresentati della Compagnia Balestrieri Waldum, dame in costume d’epoca e l’ufficio di presidenza dell’Ente.

E’ stato svelato il programma completo dell’edizione 2025 dei Giochi de le Porte, che vedrà il ritorno di Miss Italia come madrina della manifestazione, la neo eletta Katia Buchicchio, che aprirà il corteo storico del sabato.

Presentato anche il trailer ufficiale dei Giochi 2025, realizzato grazie al main sponsor Birra Flea, che accompagnerà tutti gli eventi legati alla manifestazione settembrina.

“Siamo orgogliosi di presentare la 47′ edizione dei Giochi de le Porte in un contesto di prestigio come la sede della Fondazione Perugia, alla quale porgiamo il più grande ringraziamento per esser stata, ancora una volta, partner di una festa che, da quasi mezzo secolo unisce passione, tradizione e identità – ha dichiarato il presidente Christian Severini – Tra i tanti buoni motivi per venire a Gualdo Tadino nel prossimo weekend, ne vorrei evidenziare almeno tre. Il primo è legato proprio alla forza della tradizione: i Giochi sono un autentico tuffo nel medioevo, riportano lo spettatore indietro nel tempo e lo coinvolgono con grande trasporto. Il secondo è l’energia della sfida: le quattro Porte si contendono il Palio con autentico coraggio e adrenalina, in una altalena di emozioni. Infine, il terzo motivo è il senso di comunità: venendo ad assistere ai Giochi, si entra in una città che si apre ed accoglie, condividendo con calore il suo spirito più autentico”.

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha evidenziato lo sforzo umano ed economico per realizzare, ogni anno, la manifestaazione.

“Oltre 1200 figuranti nella sola serata di sabato sera – ha spiegato il primo cittadino – mettono in risalto come il ruolo del volontariato sia alla base della manifestazione, unitamente all’impegno in termini di investimento, perché i vestiti vengono praticamente rinnovati, edizione dopo edizione. E’ uno spettacolo unico nel suo genere, che vale la pena almeno una volta, di essere goduto dal vivo o seguito nei canali social e non solo, unitamente al venerdì e alla domenica, il giorno delle gare”.

Il direttore di Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, ha infine riferito come lo sforzo della Fondazione stessa, in termini di contributo economico sia profondamente convinto a favore dei Giochi de le Porte, sottolineando come la nostra regione abbia, per tasso di abitanti, la concentrazione di feste e rievocazioni più alta d’Italia.

La chiusura degli interventi è stata affidata al Gonfaloniere Alessandro Cesaretti il quale ha portato i saluti dei priori e ha evidenziato il legame tra l’aspetto ludico e sociale del Palio di San Michele Arcangelo.