Dal Babynuoto ai Master, viaggio nella piscina che ha formato generazioni di gualdesi

Alla fine degli anni Settanta, ai piedi della montagna gualdese, nacque la Piscina Comunale di Gualdo Tadino. La prima in città, semplice e scoperta, ma con una forza rivoluzionaria: introdurre intere generazioni al piacere del nuoto, alla scoperta dell’acqua come strumento di benessere.

Oggi, dopo più di 45 anni, quella struttura è diventata un presidio per la città e il territorio. Non solo un impianto sportivo, ma una vera piscina della salute, dove ogni bracciata contribuisce a migliorare la vita delle persone.

Una piscina della salute per corpo e mente

Il nuoto è considerato lo sport completo per eccellenza, ma in realtà è molto di più. Frequentare la piscina significa regalarsi un investimento sulla propria salute.

I benefici per i bambini

Per i bambini, ad esempio, l’acqua è un alleato prezioso: rafforza la muscolatura, irrobustisce le ossa e contribuisce a prevenire disturbi posturali come cifosi e scoliosi. Ma i benefici non si fermano al corpo: l’attività in vasca migliora concentrazione, coordinazione, capacità cognitive e perfino l’autostima.

Il benessere per gli adulti

Per gli adulti, nuotare significa mantenersi in forma con dolcezza, scaricare le tensioni accumulate, favorire il benessere cardiovascolare e respiratorio. È un’attività che accompagna lungo tutto l’arco della vita, in grado di adattarsi a ogni età e condizione fisica.

Dove l’acqua diventa benessere: la gestione professionale

Grazie alla gestione di Kinéo, coordinata da Kornelia Kostadinova, la piscina è oggi un centro che unisce professionalità e accoglienza. La presenza di istruttori qualificati e di figure esperte come il consulente motorio Prof. Adalberto Angeletti, garantisce qualità e sicurezza, ma soprattutto un approccio che mette al centro la persona.

L’offerta completa: corsi e attività per tutti

L’offerta formativa è articolata e pensata per accompagnare ogni persona nel proprio percorso acquatico.

Scuola nuoto e corsi per gestanti e bambini

La scuola nuoto accoglie tutte le fasce di età e ogni livello di preparazione, dai primi approcci all’acqua fino al perfezionamento tecnico.

I corsi per gestanti offrono attività motorie a basso impatto per migliorare la forma fisica, la consapevolezza corporea e la respirazione, preparando il corpo al parto e alleviando i disturbi tipici della gravidanza.

Particolarmente apprezzato è il corso di Babynuoto del sabato mattina, che permette ai bambini fino a 36 mesi di familiarizzare con l’elemento acqua insieme a un genitore.

Per i piccoli oltre i 36 mesi è disponibile l’Ambientamento, con due appuntamenti settimanali studiati per accompagnare gradualmente i bambini verso l’autonomia in acqua. Il percorso prosegue poi con i corsi indirizzati ai principianti, al perfezionamento della tecnica fino alla Propaganda, dove la nuotata inizia a prendere forma attraverso il gioco e l’apprendimento guidato.

Corsi per adulti e attività specializzate

Gli adulti trovano spazio sia nei corsi per principianti, pensati per chi si avvicina al nuoto in età più matura, fino all’attività agonistica Master.

L’affiancamento da parte di Team Marche porta gli atleti Master a rappresentare i gualdesi che si allenano nell’impianto con gli istruttori della piscina comunale.

Non mancano inoltre le proposte di fitness acquatico, sempre più richieste per i benefici che l’attività in acqua offre.

Riabilitazione e servizi personalizzati

Un capitolo importante è rappresentato dall’attività riabilitativa e post-traumatica: la struttura offre percorsi di recupero funzionale seguiti da personale specializzato, rendendo l’acqua un alleato prezioso nel processo di guarigione. Per chi desidera un approccio ancora più personalizzato, è disponibile il servizio di personal trainer.

La piscina rimane inoltre sempre aperta per il nuoto libero, permettendo a chi lo desidera di organizzare autonomamente la propria attività fisica

Un patrimonio di salute per la città

La Piscina Comunale di Gualdo Tadino non è soltanto un impianto sportivo, ma un presidio di salute pubblica. In un’epoca in cui la sedentarietà è tra i principali nemici del benessere, rappresenta una risposta concreta e accessibile per tutti. Allo stesso tempo è anche un importante centro di aggregazione sociale.

Nuotare in quell’impianto significa prendersi cura di sé in un contesto unico: una struttura moderna incastonata in un paesaggio naturale di raro fascino, che rende l’attività un momento rigenerante per corpo e spirito.

Guardando al futuro, la piscina continua a essere al centro di una città che ha scelto di crescere insieme all’acqua, una bracciata dopo l’altra.

Informazioni utili

La Piscina Comunale di Gualdo Tadino è aperta tutto l’anno con corsi, attività e orari diversificati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente la struttura in via Valsorda 8, oppure telefonando allo 075 7200322 o al 393 6104315. Email: info@piscinagualdotadino.it