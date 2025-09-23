“Francesco, il cammino di Gualdo”: mostre, concerti e spettacoli per un mese di iniziative

Caricamento…





Gualdo Tadino si prepara a vivere un evento di grande rilievo culturale e spirituale. In occasione dell’avvio delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, che cadrà nel 2026, la città ospita una rassegna intitolata “Francesco, il cammino di Gualdo”, in programma dal 3 ottobre al 9 novembre 2025.

Promossa dal Comune di Gualdo Tadino – Assessorato alle Politiche culturali, in collaborazione con un’ampia rete di partner e associazioni del territorio, l’iniziativa è stata presentata in sala consiliare dal sindaco Massimiliano Presciutti, dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e dalla direttrice del Polo Museale Catia Monacelli.

Il sindaco Presciutti ha sottolineato come il programma offra un calendario di qualità, con appuntamenti di rilievo pensati per tutte le generazioni. “Il centenario – ha dichiarato – deve servire affinché il messaggio francescano riaccenda il dialogo e il confronto in un momento storico difficile come questo. Non sarà un percorso limitato a un mese, ma un lavoro che proseguirà nel 2026”.

L’assessore Bazzucchi ha invece ribadito il valore universale del messaggio francescano: “San Francesco non è soltanto patrono d’Italia, ma una figura universale di pace, fraternità e dialogo. Questa rassegna vuole essere un’occasione di incontro, riflessione e partecipazione. Ringrazio associazioni, istituzioni e cittadini che hanno collaborato con entusiasmo: queste iniziative sono solo l’inizio di un percorso che proseguirà fino al 2026”.

La direttrice Catia Monacelli ha ricordato il profondo legame tra Gualdo Tadino e San Francesco, sottolineando che inizialmente il Santo non fu compreso e venne persino scacciato, ma successivamente accolto con grande partecipazione. “Il primo nucleo di francescani sorse a Santo Marzio, a cui seguì la costruzione della chiesa e del convento di San Francesco nella piazza centrale. Le testimonianze francescane sono numerose anche alla Rocca Flea e all’Opificio Rubboli”, ha spiegato Monacelli, evidenziando come il programma attraverserà diversi luoghi della città e coinvolgerà scuole, cultura e arti.

FRANCESCO E GUALDO: UN LEGAME STORICO – Il rapporto tra Gualdo Tadino (o meglio, l’antica Val di Gorgo) e San Francesco affonda le radici nella storia. Secondo le fonti, il giovane Francesco, dopo aver intrapreso la predicazione, al suo arrivo inizialmente fu deriso e cacciato a sassate. Ma al suo ritorno, dopo l’approvazione della Regola francescana nel 1209, fu accolto con rispetto e devozione. Intorno al 1212 alcuni Frati Minori si stabilirono in città e nel 1219 sorse un piccolo convento con oratorio, quello che oggi è conosciuto come eremo di Santo Marzio. Nel 1224 Francesco tornò ancora a Gualdo, ospite dei suoi seguaci. Splendido esempio di arte devozionale legata all’ordine francescano fu l’edificazione nella piazza centrale di Gualdo, alla fine del XIII secolo, della chiesa per ospitare i francescani conventuali dedicata al Santo di Assisi e consacrata nel 1315.

IL PROGRAMMA

Il calendario prende il via venerdì 3 ottobre alle ore 16 con il laboratorio teatrale “La Voce ritrovata: Un cammino di rinascita” condotto da Melania Giglio, sostenuto da Fondazione Perugia nell’ambito del progetto “Gualdo è donna”, presso la Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri.

Il giorno successivo, sabato 4 ottobre alle 16, la Basilica Cattedrale di San Benedetto ospiterà il concerto “Voci per San Francesco: Il Coro Sarabanda” con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino – Casacastalda.

La rassegna proseguirà giovedì 16 ottobre alle 21 presso la Mediateca con “Il San Francesco di Dante”, una serata tra musica e letture dedicate all’XI canto del Paradiso, a cura dell’Associazione culturale Stella Maris.

Venerdì 17 ottobre alle 17, sempre in Mediateca, sarà presentato il libro “Pentimenti” di Luciano Tittarelli, con la poetessa Fabiana Geranio, autrice della prefazione, dedicato a Suor Cecilia Nobili nel segno di San Francesco d’Assisi.

Domenica 19 ottobre alle 16, nella Chiesa monumentale di San Francesco, si terrà una visita guidata alla scoperta della storia, della devozione e dell’arte legata al Santo.

Martedì 21 ottobre alle 21, al Teatro Don Bosco, spazio allo spettacolo teatrale “Chiara e Francesco: Vite in dialogo”, curato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune.

Giovedì 23 ottobre alle 18, in Mediateca, sarà la volta dell’incontro “San Francesco e il cammino delle due valli”, con il racconto del percorso che unisce Assisi a Loreto passando per Gualdo Tadino.

Sabato 25 ottobre alle 11, il Museo della Ceramica di Casa Cajani ospiterà la mostra “Francescanesimo e Pace”, con le opere realizzate per il Concorso Internazionale della Ceramica, in collaborazione con Pro Tadino e Polo Museale.

Mercoledì 28 ottobre alle 16, alla Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri”, i bambini dai 6 ai 10 anni saranno protagonisti del laboratorio didattico “Il Cantico delle Creature”.

La rassegna si chiuderà domenica 9 novembre alle 16 nella Chiesa di San Francesco, con l’evento “Cantiche”: la divulgatrice Gaia Contu proporrà un dialogo tra l’estetica francescana e i grandi temi della modernità, promosso da Sviluppumbria e Mea Concerti nell’ambito del progetto “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024”.

Oltre agli appuntamenti in programma, sarà realizzato un videoclip per valorizzare le opere d’arte legate alla vita di San Francesco custodite nei musei cittadini e sarà apposta una targa commemorativa nella rotatoria della Zona Industriale Nord, con la scritta “Questo Comune aderisce al Giorno del Dono”, che cadrà il 4 ottobre, in occasione del decennale della ricorrenza nazionale dedicata al valore del dono.

I PARTNER

A collaborare alla realizzazione dell’iniziativa sono numerose e importanti realtà: Polo Museale Gualdo Tadino, Pro Tadino, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Metu – Musei e Territori, Commissione Pari Opportunità, Città di Assisi, Provincia di Perugia, Regione Umbria, Istituto Italiano Donazione, Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, Istituto Casimiri, Arte e Dintorni, Banda Musicale Città di Gualdo Tadino, Associazione Peripli.