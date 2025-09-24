Le Porte e l’Ente Giochi donano generi alimentari al Banco di Solidarietà

Caricamento…





In occasione dei Giochi de le Porte 2025, l’Ente e le quattro Porte di Gualdo Tadino hanno rinnovato un appuntamento all’insegna della solidarietà.

In collaborazione con la Confraternita della Santissima Trinità, sono state donate derrate alimentari al Banco di Solidarietà Gualdo Tadino-Gubbio, realtà impegnata nel sostegno alle numerose famiglie che si trovano in situazioni difficili del territorio.

Le derrate sono già state consegnate nei giorni scorsi dai tavernieri delle Porte al magazzino del Banco e diventeranno un aiuto concreto per tante persone in difficoltà economica.

Un gesto che conferma ancora una volta il forte legame tra la principale manifestazione di Gualdo Tadino e i cittadini, nel segno della condivisione e del dono.

Il presidente del Banco di Solidarietà, Peppe Ascani, ha espresso un sentito ringraziamento all’Ente Giochi, alle Porte e alla Confraternita per l’iniziativa.

“Questi gesti solidali rappresentano una risorsa preziosa per il nostro lavoro quotidiano e per tutte le famiglie che seguiamo con costanza – ha detto – Sapere di poter contare sulla vicinanza della città e dei Giochi de le Porte in particolare, ci dà forza e speranza.”

La donazione sarà ricordata ufficialmente durante la Santa Messa in onore del compatrono San Michele Arcangelo in programma lunedì 29 settembre alle ore 18 che sarà presieduta dal vescovo diocesano Domenico Sorrentino.