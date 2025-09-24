Giochi de le Porte, tutte le disposizioni su scuole, navetta e orari

Caricamento…





In vista dei Giochi de le Porte, in programma a Gualdo Tadino dal 26 al 28 settembre, il Comune ha adottato una serie di ordinanze e misure organizzative per garantire sicurezza, viabilità e il regolare svolgimento dell’evento che richiama migliaia di visitatori ogni anno.

SCUOLE CHIUSE E SOSPENSIONE ATTIVITA’ EDUCATIVE

Per motivi organizzativi e di sicurezza è stata disposta la sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese il nido d’infanzia “Peter Pan” e i servizi educativi per l’infanzia, nelle giornate di venerdì 26 settembre e lunedì 29 settembre 2025.

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO E ACCESSO AL CENTRO STORICO

Per agevolare la mobilità, l’amministrazione comunale in collaborazione con Busitalia ha istituito un servizio navetta gratuito con il seguente percorso:

Via Cavour (Palazzetto dello Sport), Via Flaminia Nord, Via Lucantoni, Piazza Federico II di Svevia, Piazza Beato Angelo, Via XXIV Maggio, Via Flaminia Nord e ritorno a Via Cavour.

Gli orari del servizio:

Sabato 27 settembre: dalle 17 alle 24

Domenica 28 settembre: dalle 13 alle 16 e dalle 18 alle 24

Da Piazza Beato Angelo il centro storico sarà raggiungibile con l’ascensore pubblico, che resterà aperto sabato 27 settembre fino alle ore 2 del giorno successivo, e domenica 28 settembre fino alle ore 20.

VIETATI SUPERALCOLICI E ASPORTO DI BEVANDE IN VETRO O LATTINA

Con ordinanza sindacale è stato disposto il divieto di somministrazione e asporto di superalcolici (oltre i 21 gradi) nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 26 e sabato 27 settembre: dalle 13 alle 2:30 del giorno successivo

Domenica 28 settembre: dalle 13 alle 1:30 del giorno successivo

È inoltre vietata la vendita per asporto di bevande in vetro o lattina: sarà consentito solo l’uso di contenitori in plastica, a partire dalle ore 8 di venerdì 26 settembre e fino al termine della manifestazione.

ORARI DI CHIUSURA TAVERNE E PUBBLICI ESERCIZI

Le taverne dovranno rispettare i seguenti orari di chiusura:

Ore 2:30 nelle notti tra 26-27 e 27-28 settembre

Ore 2:00 nella notte tra 28-29 settembre

La somministrazione di alcolici dovrà interrompersi alle ore 23:30 il 26 e 28 settembre, e alle ore 24 sabato 27, con eccezione solo per chi consuma pasti all’interno delle taverne.

Per i pubblici esercizi, circoli e attività assimilabili l’orario di chiusura è fissato alle 2 nelle notti tra il 26-27 e 27-28 settembre, e alle 1:30 nella notte tra 28-29 settembre. È inoltre obbligatoria la presenza di personale di vigilanza per garantire ordine e sicurezza.

INVITO A CITTADINI E VISITATORI

Il Comune di Gualdo Tadino invita cittadini e turisti a raggiungere il centro città con congruo anticipo, così da agevolare la gestione della viabilità, della sicurezza e le operazioni organizzative, contribuendo alla riuscita di una della manifestazione più attesa dell’anno.