Testimonianza da Betlemme, a Gualdo Tadino Suor Gesù racconta l’aiuto ai bambini

Giovedì 25 settembre, alle ore 18:30, la chiesa di Santa Maria Madre di Dio, in Via Mameli, ospiterà un appuntamento di particolare significato spirituale e umano.

L’Unità Pastorale di Gualdo Tadino accoglierà infatti la testimonianza di Suor Gesù, religiosa della famiglia del Verbo Incarnato, che giungerà direttamente dalla Terra Santa per condividere la sua esperienza di servizio presso la “Hogar Niño Dios”.

Suor Gesù è impegnata quotidianamente, insieme alle sue consorelle, in una delle opere più delicate e preziose quali l’accoglienza di bambini in difficoltà presso la “Hogar Niño Dios” di Betlemme. Questa casa rappresenta un faro di speranza per i più piccoli e vulnerabili di quei territori, offrendo un rifugio sicuro a bambini abbandonati o che versano in condizioni di grave necessità.

La struttura è situata nelle immediate vicinanze della Basilica della Natività diventando così simbolicamente anche un luogo dove l’amore per l’infanzia trova la sua massima espressione, proprio nel cuore della città che vide nascere Gesù.

Durante il suo intervento Suor Gesù avrà modo di raccontare come i frutti della generosità gualdese abbiano trovato concreta realizzazione. La religiosa illustrerà infatti come sono stati utilizzati gli aiuti provenienti da Gualdo Tadino, fondi raccolti in occasione delle diverse iniziative promosse in occasione del settimo Centenario del Beato Angelo.