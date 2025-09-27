Nocera Umbra, arrestato 21enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

E’ stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio un giovane albanese di 21 anni accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.
L’operazione rientra nell’ambito del rafforzamento delle attività contro il traffico di stupefacenti nella zona eugubino-gualdese e nella Fascia appenninica.
Il giovane è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra mentre si trovava su un’auto guidata da un’altra persona, risultata estranea ai fatti.
Il comportamento nervoso del giovane ha spinto i militari a effettuare controlli più approfonditi tramite perquisizione personale, che ha permesso di trovare circa 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, oltre a 550 euro in contanti.
Gli accertamenti hanno quindi portato a individuare una struttura dove il giovane aveva trovato una sistemazione temporanea.
In seguito a una seconda perquisizione sono stati rinvenuti un’altra dose di cocaina, alcuni grammi di hashish e materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento della droga.
L’Autorità Giudiziaria di Spoleto, con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane il divieto di dimora in Umbria per un anno.