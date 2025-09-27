Giochi de le Porte, il medioevo in piazza con Miss Italia che aprirà il Corteo Storico

Caricamento…





Dopo una giornata inaugurale, quella del venerdì, che ha richiamato tantissime persone in centro per l’apertura dei Giochi de le Porte con lo scambio dei doni tra i Tavernieri, la consegna delle chiavi della città e le spettacolari esibizioni di tamburini e sbandieratori, i Giochi entrano oggi nel vivo con l’attesissimo Corteo Storico di questa sera.

A partire dalle ore 21, oltre 1.200 figuranti in costume del XV secolo sfileranno tra le vie del centro, regalando al pubblico uno degli spettacoli medievali più suggestivi d’Italia.

A rendere ancora più speciale l’edizione 2025 sarà la presenza di Miss Italia, Katia Buchicchio, che dopo sei anni tornerà ad aprire il corteo gualdese.

La città si presenta vestita a festa e pronta ad accogliere i tanti turisti e le numerose delegazioni italiane ed estere che hanno raggiunto Gualdo Tadino per ammirare la principale manifestazione gualdese.

Comune ospite dei Giochi è Cava de’ Tirreni, rappresentata da una delegazione guidata dal sindaco Vincenzo Servalli.

Il programma inizierà nel pomeriggio con le prove di fiondatori e arcieri e l’entusiasmo inizierà ad accendersi con la competizione dei balestrieri della Compagnia Waldum, che gareggeranno per il prestigioso onore di portare nel Corteo il Palio 2025 realizzato dall’artista Alessandro Gattuso.

Le piazze e le vie del centro storico sono quindi pronte a trasformarsi in un palcoscenico unico: tamburi, vessilli, costumi d’epoca e scenografie allegoriche accompagneranno il pubblico in un affascinante e unico viaggio nel tempo.

Questi i temi scelti dalle Porte:

Porta San Facondino – “Nata dal mare, pegno d’amore: storia di una perla, tra viaggi, scambi e magnifici ornamenti”

Porta San Benedetto – “Editio Princeps” ubi incipit verbum, ibi vivet imago. La prima edizione a stampa della Divina Commedia a Foligno nel 1472

Porta San Martino – “Humilis e Gloriosus”. L’asino tra storia, tradizione e cultura di una città in festa

Porta San Donato – “Strana gente. Streghe, alchimisti e folli nella società del tardo medioevo”

Al termine del corteo, come da tradizione, i quattro Priori leggeranno i bandi di sfida, tra sfottò e aneddoti, facendo salire i decibel della rivalità che culminerà nelle gare di domani.

Il corteo storico sarà trasmesso in diretta televisiva su Trg (canale 13 del digitale terrestre), sul web da Gualdo News e sui social dalle pagine dei Giochi de le Porte e di Gualdo News.