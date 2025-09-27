Gualdo Tadino accoglie le delegazioni italiane e estere. Dai Giochi 3.000 euro per il “Germoglio”

Caricamento…





Nella sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di ricevimento delle delegazioni italiane ed estere giunte in città per i Giochi de le Porte 2025.

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Massimiliano Presciutti e il presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, insieme ai priori e alle priore delle quattro Porte.

Presenti anche Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, che questa sera aprirà l’affascinante corteo storico con oltre 1.200 figuranti, e la città ospite dei Giochi de le Porte, Cava de’ Tirreni, con il sindaco Vincenzo Servalli.

All’incontro hanno preso parte le delegazioni delle città gemellate di Audun-le-Tiche (Francia), con la sindaca Viviane Fattorelli, di Krosno (Polonia), rappresentata dalla vicesindaco Miranda Trojanowska, e di Schwandorf (Germania), guidata dal sindaco Andreas Feller.

Presenti anche rappresentanti delle città amiche di Bra, con il consigliere comunale Ettore Sanino, e delle tunisine Hchachna e Sejnene, oltre ai Corpi Sanitari Internazionali.





































































A suggello di un forte legame di amicizia e collaborazione si è svolto anche lo scambio di doni tra il Comune di Gualdo Tadino e le varie delegazioni e la scelta a sorte dei fazzolettoni delle Porte per tutti gli ospiti.

Il momento più significativo della mattinata è stato quello della solidarietà, con la consegna di un assegno da 3.000 euro da parte del mondo dei Giochi de le Porte all’associazione Amici del Germoglio di Gualdo Tadino, consegnato simbolicamente al presidente Marcello Guidubaldi.

La donazione contribuirà all’acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, confermando la dimensione sociale e solidale che da sempre accompagna la manifestazione, come ha sottolineato il presidente Severini.

Le delegazioni resteranno a Gualdo Tadino fino al termine dei Giochi, vivendo da protagoniste le giornate più intense della Festa.