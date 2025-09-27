Stefano Ragugini vince la sfida della Compagnia Balestrieri Waldum e prende in consegna il Palio

Caricamento…
E’ stato il presidente della Compagnia Balestrieri Waldum, Stefano Ragugini, a vincere la sfida interna e ad avere così l’onore di prendere in consegna il Palio 2025 dei Giochi de le Porte realizzato dall’artista Alessandro Gattuso.
Subito dopo, il presidente dell’Ente Giochi Christian Severini ha affidato al vincitore il prezioso drappo, che nelle ultime due settimane era stato custodito nella cappella di San Michele Arcangelo, all’interno della Basilica Cattedrale di San Benedetto.
Il balestriere porterà il Palio nel corteo storico di questa sera e in quello, più ridotto, di domani pomeriggio, che precede l’inizio dei Giochi. Al termine lo consegnerà nelle mai del priore della Porta vincitrice.