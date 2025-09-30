Tragedia sul Monte Cucco, muore deltaplanista austriaco di 78 anni

Caricamento…





Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, nei cieli dell’Appennino umbro-marchigiano. Un deltaplanista austriaco di 78 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nella zona della Valle delle Orsare, sul Monte Cucco.

L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU) sono state attivate per l’incidente. L’area, estremamente impervia e caratterizzata da pareti rocciose, ha reso le operazioni particolarmente complesse.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Nibbio 01, che ha calato con verricello il personale sanitario e tecnico del SASU direttamente nel luogo dell’impatto.

Successivamente, con due ulteriori rotazioni, sono state portate altre squadre di tecnici a supporto delle operazioni.

.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, i soccorritori non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso del deltaplanista.

Ottenute le autorizzazioni dalle autorità giudiziarie, la salma è stata trasferita in un punto più accessibile e poi recuperata tramite verricello dall’elisoccorso per il trasporto a valle.

Sul luogo della tragedia erano presenti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Quello di oggi non è stato l’unico intervento del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria nelle ultime ore.

Nella giornata di ieri le squadre sono state attivate nei pressi di Baschi per prestare aiuto a un’escursionista infortunata, poi trasferita in ospedale a Terni.

Questa mattina, invece, i tecnici del SASU sono intervenuti in località Cibottola (Piegaro) per il recupero di un fungaiolo precipitato in un’area boschiva particolarmente impervia.

Anche in questo caso, l’uomo è stato raggiunto con verricello dal personale sbarcato dall’elisoccorso e successivamente recuperato. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco.