Usl Umbria 1, Teresa Tedesco insignita del Premio Nazionale Asklepios per la Buona Sanità

Teresa Tedesco, direttore sanitario dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino della Usl Umbria 1, è stata insignita del Premio Nazionale Asklepios per la Buona Sanità 2025, assegnato dall’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica nell’ambito del convegno annuale che si è tenuto domenica scorsa presso la sala trecentesca di Palazzo Pretorio a Gubbio.

Il riconoscimento è destinato ai professionisti del mondo sociosanitario che, oltre ad eccellere nel loro specifico ambito di attività per la qualità delle prestazioni sia in ambito medico-chirurgico che in quello tecnico, organizzativo e di controllo, siano inclini a comportamenti di disponibilità, generosità e attenzione per la tutela della salute dei pazienti e del loro benessere psicologico.

Intende valorizzare coloro che, oltre ad eccellere nell’attività di studio, nell’organizzazione dei servizi, dimostrano anche di saperne valutare i risultati, figure professionali di elevato valore che, con il loro quotidiano impegno, si distinguono nei vari ambiti della sanità.

“In questa edizione, il Premio Nazionale Asklepios per la Buona Sanità – ha spiegato Franco Binaglia, vicepresidente vicario nazionale e delegato provinciale di AssoCavalieri, durante la cerimonia – è stato assegnato a Teresa Tedesco, medico dirigente responsabile della gestione tecnico organizzativa di un importante Presidio ospedaliero, all’interno del quale è chiamata quotidianamente a garantire la qualità, la sicurezza e la conformità alle normative delle cure erogate.”

“Un lavoro silenzioso di supervisione del personale e delle strutture – ha proseguito – dove la gestione del rischio clinico, l’organizzazione dei servizi e il rispetto degli standard qualitativi, della sicurezza, delle normative vigenti e del codice deontologico rappresentano il quotidiano e complesso impegno della dottoressa Tedesco, per l’altissima responsabilità del suo incarico, che richiede doti professionali ed umane non comuni e non viene quasi mai celebrato nelle pagine dei giornali, ma rimane sempre silenzioso, pur essendo un lavoro essenziale e qualificante per il buon funzionamento di un ospedale”.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ad AssoCavalieri per il prestigioso riconoscimento ricevuto. È per me un grande onore essere premiata e questo riconoscimento rappresenta non solo un incoraggiamento personale, ma anche un tributo al lavoro quotidiano svolto con dedizione da tutta la squadra sanitaria, amministrativa e tecnica che opera con competenza e umanità al servizio dei cittadini”, ha replicato Teresa Tedesco intervenendo prima della consegna del premio, avvenuta per mano del professore Carlo Cagini, direttore della struttura complessa di Clinica Oculistica dell’azienda ospedaliera di Perugia, che lo ha ricevuto nella precedente edizione, a testimoniare simbolicamente la trasmissione di quei valori che rappresentano le motivazioni del Premio Asklepios.

Insieme a lui erano presenti anche Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, e Marco Vetrulli, socio di AssoCavalieri.

La direzione dell’Usl Umbria 1 ha espresso soddisfazione per il riconoscimento assegnato a Teresa Tedesco “perché riconosce e premia il lavoro instancabile di una professionista che da anni quotidianamente opera con elevata competenza, passione e senso di responsabilità per garantire efficienza organizzativa e promuovere cure di qualità ai pazienti. Il premio conferito rappresenta anche un tributo all’intera Azienda sanitaria e ne testimonia l’impegno continuo verso l’eccellenza nei servizi sanitari”.