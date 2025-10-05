Le leggende del Monte Cucco rivivono alla Rocca Flea, venerdì 10 ottobre Euro Puletti presenta il suo libro

Caricamento…





Un appuntamento dedicato a miti, leggende e storie del territorio quello in programma venerdì 10 ottobre alle 18 presso la Sala della Città della Rocca Flea di Gualdo Tadino.

L’iniziativa, promossa dall’Accademia dei Romiti con il supporto di numerose realtà culturali e associative del territorio, quali CAI Gualdo Tadino, Associazione Capezza, Comunanza Agraria Appennino Gualdese, Unigualdo, Arte & Dintorni e Polo Museale, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, sarà l’occasione per presentare il volume di Euro Puletti, “Storie, leggende e misteri nel Parco di Monte Cucco” (Edizioni Accademia dei Romiti).

Una delle pubblicazioni di maggiore successo degli ultimi anni, giunta alla seconda edizione, arricchita di due nuovi racconti, dopo una prima esauritasi in meno di tre settimane.

L’argomento, infatti, ha molto incuriosito ed intrigato il pubblico: si tratta di una raccolta di miti, leggende e storie, pazientemente trascritte dall’autore in ben quarant’anni di colloqui con gli ultimi depositari della cultura dei pastori, degli agricoltori e dei carbonari del monte Cucco.

Storie davvero complesse, appassionanti ed affascinanti, piene di colpi di scena, ultima testimonianza di un’epoca ormai al tramonto, visto il progressivo spopolamento dei territori di montagna e l’avanzare devastante della cultura globalizzata. Un volume agile, ma di estremo interesse e originalità, con molte immagini a colori, che ne fa uno dei best seller del territorio, adatto a ogni età.

Alla presentazione, oltre all’autore, Euro Puletti, apprezzato storico locale e collaboratore del mensile “Il nuovo Serrasanta”, interverranno anche Massimiliano Presciutti, sindaco del Comune di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, Marco Panfili, attore, dell’associazione culturale “Arte & Dintorni”, Pierluigi Gioia, rettore dell’Accademia dei Romiti, Fabio Pasquarelli, presidente dell’Associazione Capezza, Nadia Monacelli, presidente della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, Maria Pina Civitareale, presidente dell’UniGualdo e, per la sezione CAI di Gualdo Tadino, il naturalista Mauro Tavone. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Elisabetta Scassellati.