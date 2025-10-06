Black Mamba Association dona 1.327 euro all’Unitalsi di Gualdo Tadino

Caricamento…





Sabato 4 ottobre, presso la sede dell’Unitalsi di Gualdo Tadino, è stata consegnata simbolicamente la somma raccolta durante la giornata di beneficenza organizzata dalla Black Mamba Association.

L’associazione sportiva ha donato 1.327 euro, cifra record dalla nascita della manifestazione. La raccolta è frutto della terza edizione dell’iniziativa benefica che ogni anno unisce passione per la pallacanestro e impegno sociale.

L’evento, tenutosi il 23 agosto scorso presso i campetti di San Rocco, ha visto una notevole partecipazione di pubblico e si è arricchito di una novità: il torneo “The Cage”, una sfida 4 contro 4 ideata da Francesco Lucantoni, che con la sua “Drink&Food 24h”, ha sostenuto la manifestazione in qualità di sponsor unico.

Come spiegano gli organizzatori, “l’obiettivo era raccogliere qualcosa di significativo a favore dell’Unitalsi di Gualdo Tadino facendo quello che più è nelle nostre corde: giocare a basket.”

Il torneo si è piacevolmente fuso con l’iniziativa di beneficenza dando vita a una giornata piena di tanto bel basket e di momenti dedicati all’inclusione, con la partecipazione alle partite anche dei ragazzi dell’Unitalsi che hanno condiviso il campo e il divertimento.

“Siamo molti soddisfatti della riuscita dell’evento. Ringraziamo enormemente Francesco Lucantoni per l’aiuto dato nella realizzazione dell’evento, ma anche l’Unitalsi che anche quest’anno si è resa disponibile a collaborare con noi – ha detto il presidente della Black Mamba Association, Gabriele Panfili – Siamo onorati di poter contribuire, nel nostro piccolo, per fare del bene a chi più ne ha bisogno. Sono momenti quelli passati con i ragazzi dell’Unitalsi che ci hanno profondamente segnato, regalandoci gioia, spensieratezza e tanta felicità, vendendo come con poco si riesce a passare dei bellissimi momenti insieme all’insegna dell’inclusione e della solidarietà, abbattendo ogni barriera, dei messaggi ai quali la nostra associazione è stata e continuerà ad essere sempre vicina, perché lo sport è soprattutto questo.”









Ringraziamenti sono stati espressi dal presidente della sottosezione gualdese, Daniele Anastasi: “Queste donazioni per noi sono importantissime perchè ci permettono, ad esempio, di poter offrire degli appuntamenti di svago e inclusione alle persone che seguiamo come volontari, oppure di abbassare le quote di partecipazione per il pellegrinaggio a Lourdes. Un grazie veramente di cuore ai ragazzi della Black Mamba Association per il loro gesto concreto di solidarietà.”