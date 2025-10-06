Giovani talenti verso nuove sfide, ripartono al “Casimiri” i corsi di potenziamento matematico

Caricamento…





Nell’ambito dei percorsi per la valorizzazione delle eccellenze, riprenderanno nel mese di ottobre all’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino i corsi di potenziamento matematico già sperimentati con successo nello scorso anno scolastico.

Scopo dell’attività è l’approfondimento di temi di logica e matematica che vanno oltre i programmi scolastici, con un’attenzione particolare alla preparazione per gare e competizioni scientifiche a livello regionale e nazionale, attraverso lavori di gruppo, sfide a squadre, problem solving e uso di strumenti multimediali.

Grazie alle attività svolte con il coordinamento delle docenti Elisabetta Cencetti e Linda Passoni, gli studenti del liceo scientifico “Casimiri” non solo si sono distinti in diverse competizioni a squadre (premio Danti, gara matematica di Narni), ma hanno raggiunto traguardi altamente significativi anche a livello individuale.

E’ il caso di Alessandro Lytvyn (classe 2B liceo scienze applicate), che ha ottenuto brillanti risultati alle Olimpiadi mondiali di calcolo mentale, e di Hafid Yassin (classe 5C liceo scientifico), che ha conseguito un terzo posto nella gara individuale basata sulle dimostrazioni alla Math Summer School di Assisi.

Un’esperienza, quest’ultima, estremamente prestigiosa in virtù della selezione ferrea che consente solo agli studenti più preparati e motivati di assicurarsi uno dei pochi posti disponibili per cinque giorni di full immersion nella logica e nel problem solving.

Per i giovani matematici del “Casimiri” si apre così un nuovo anno ricco di opportunità e sfide sempre più avvincenti in cui mettere in gioco il loro talento.