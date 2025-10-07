Completato l’impianto LED di ultima generazione, lo stadio “Luzi” entra nell’era dell’illuminazione sostenibile

Caricamento…





Conclusi i lavori di efficientamento e modernizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino, a servizio del rettangolo di gioco.

Un intervento grazie al quale uno degli impianti sportivi più importanti dell’Umbria godrà ora di una luce completamente nuova, moderna e sostenibile.

Finanziato con un contributo di 75 mila euro dalla Regione Umbria, nell’ambito del Bando 2024 per l’impiantistica calcistica, il progetto ha permesso di dotare il campo di un sistema LED di ultima generazione, più performante, sostenibile e conforme alle più recenti normative in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

Il lavoro, redatto e diretto dall’ingegner Sergio Spigarelli e realizzato dall’impresa gualdese Assist Tech di Emanuele Marinelli, ha comportato la sostituzione del 65% dei proiettori esistenti sulle quattro torri faro con nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza LED.

Il risultato è una luminosità triplicata, con un livello medio passato da 110 a 350 lux, e una potenza complessiva ridotta del 50%, garantendo così un notevole risparmio energetico e una riduzione dell’inquinamento luminoso.

L’intervento consente ora una qualità visiva nettamente superiore, rendendo più agevole il gioco, migliorando le riprese televisive e offrendo agli spettatori una fruizione ottimale anche nelle partite serali.

Questa nuova opera, fa sapere l’amministrazione comunale, si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che ha già visto, nel 2023, il rifacimento del manto erboso e altri interventi strutturali.

Nei prossimi giorni lo stadio sarà interessato da un intervento di manutenzione programmata del terreno di gioco, con la trasemina invernale che consentirà di mantenere un manto erboso di alta qualità anche durante la stagione fredda.

Per consentire i lavori, le attività sportive saranno temporaneamente sospese, con le gare casalinghe del Gualdo FC e del Cerqueto Calcio che riprenderanno a novembre.

“Siamo molto soddisfatti dell’intervento di efficientamento energetico presso lo stadio comunale “Luzi” che, grazie all’istallazione di 26 nuovi fari a LED, garantirà notevoli risparmi nei costi di gestione e una visibilità ottimale in notturna – – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi – Un ringraziamento doveroso va alla Regione Umbria, agli uffici comunali, all’ingegner Spigarelli e ad Assist Tech che hanno supportato l’amministrazione comunale dall’adesione al bando fino alla realizzazione dell’intervento”.