Fossato, abbandonano rifiuti speciali in campagna. Denunciati operaio e titolare di una ditta di Gualdo Tadino

Una ditta edile abbandona rifiuti speciali in aperta campagna, ma i Carabinieri Forestali scoprono tutto.

È accaduto a Fossato di Vico, dove i militari del Nucleo CC Forestale di Gualdo Tadino hanno rinvenuto un abbandono di circa 4 metri cubi di guaina bituminosa esausta, raccolta in diversi sacchi di plastica.

I residui provenivano ragionevolmente da un recente lavoro edile, quindi è stata quindi avviata una ricerca del possibile cantiere di provenienza, estesa anche ai comuni confinanti con la collaborazione dei Nuclei CC Forestali limitrofi.

Ed è proprio grazie alle indagini del Nucleo CC Forestale di Scheggia e Pascelupo che è stato possibile individuare l’impresa che aveva realizzato l’illecito, cioè una ditta di Gualdo Tadino che aveva recentemente eseguito la ristrutturazione di un tetto nel territorio comunale di Sigillo.

Alla luce degli elementi riscontrati, i Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino, competenti per territorio, hanno denunciato sia l’operaio che aveva abbandonato i rifiuti che il legale rappresentante della ditta.

Oltre alla denuncia penale, agli indagati è stato prescritto di smaltire i rifiuti abbandonati a norma di legge, ai sensi delle procedure previste dalla legge: in caso di adempimento gli interessati potranno ottenere l’estinzione del reato, previo pagamento di una sanzione amministrativa di 6.750 euro ciascuno.