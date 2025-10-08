Allattamento materno a Gubbio e Gualdo Tadino, incontri formativi e sostegno ai genitori

Di
Redazione Gualdo News
-
Caricamento…

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno, i Consultori di Gubbio e Gualdo Tadino, nel Distretto Alto Chiascio, offrono per tutto il mese di ottobre supporto gratuito alle mamme e ai neonati.

Le stanze dedicate ai corsi di accompagnamento alla nascita saranno aperte senza appuntamento per counselling e sostegno all’allattamento, favorendo l’informazione e l’accompagnamento pratico alle famiglie.

Sarà disponibile lo spazio allattamento in ospedale nella “Sala Cristalli” del nosocomio di Branca, con aperture il 9, 16, 21 e 30 ottobre, dalle 15:00 alle 16:00.

Mercoledì 8 ottobre, presso la Biblioteca Comunale Sperelliana di Gubbio dalle 15:30 alle 17:30, si terrà l’incontro formativo “L’allattamento per nutrire corpo e anima del bambino”.

L’appuntamento è condotto da Nicoletta Sensi, dal team di ostetriche dei Consultori e dalle lettrici volontarie della biblioteca, e prevede letture dedicate ai genitori in attesa e a chi allatta.

Articolo precedenteRassegna di Arte Teatrale, successo al Talia per l’apertura della sesta edizione
Articolo successivoVirus respiratorio sinciziale, immunizzazione disponibile per tutti i bambini nati dal 1° aprile 2025
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE