Allattamento materno a Gubbio e Gualdo Tadino, incontri formativi e sostegno ai genitori

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno, i Consultori di Gubbio e Gualdo Tadino, nel Distretto Alto Chiascio, offrono per tutto il mese di ottobre supporto gratuito alle mamme e ai neonati.

Le stanze dedicate ai corsi di accompagnamento alla nascita saranno aperte senza appuntamento per counselling e sostegno all’allattamento, favorendo l’informazione e l’accompagnamento pratico alle famiglie.

Sarà disponibile lo spazio allattamento in ospedale nella “Sala Cristalli” del nosocomio di Branca, con aperture il 9, 16, 21 e 30 ottobre, dalle 15:00 alle 16:00.

Mercoledì 8 ottobre, presso la Biblioteca Comunale Sperelliana di Gubbio dalle 15:30 alle 17:30, si terrà l’incontro formativo “L’allattamento per nutrire corpo e anima del bambino”.

L’appuntamento è condotto da Nicoletta Sensi, dal team di ostetriche dei Consultori e dalle lettrici volontarie della biblioteca, e prevede letture dedicate ai genitori in attesa e a chi allatta.