Rassegna di Arte Teatrale, successo al Talia per l’apertura della sesta edizione

Sabato 4 ottobre al Teatro Talia di Gualdo Tadino ha preso il via la sesta edizione della Rassegna di Arte Teatrale organizzata dall’associazione Note di Teatro.

A inaugurare la manifestazione è stato lo spettacolo “Lettere”, diretto dalla regista Maria Giovanna Rosati Hansen, già allieva del maestro britannico Peter Brook, considerato il più grande interprete registico delle opere di Shakespeare. Lo spettacolo, tutto al femminile, è stato portato in scena dalla compagnia “Le pecore nere” di Amelia.

Ancora una volta, come negli anni precedenti, appassionati di teatro, gualdesi e non, hanno risposto con entusiasmo, confermando l’interesse e la partecipazione che da oltre un lustro caratterizzano questa rassegna.

Il presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio promettente della stagione, sottolineando come la presenza numerosa sia in linea con le edizioni precedenti.

Nell’occasione ha rinnovato l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare ai prossimi appuntamenti in programma, tutti dedicati al teatro “brillante”, a cominciare da “Il padre della sposa”, in programma sabato 18 ottobre, a cura della “Improvvisata Compagnia” di Latina.