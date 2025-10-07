A Gualdo Tadino la premiazione dei concorsi letterari di Historica Edizioni “Racconti Umbri” e “Racconti Toscani”

Caricamento…





Il palco del teatro Talia di Gualdo Tadino sarà la sede della premiazione delle opere vincitrici dei concorsi letterari “Racconti Umbri 2025” e “Racconti Toscani 2025”, indetti da Historica Edizioni. Memorie, aneddoti, ricordi, spaccati sulle due regioni da scoprire e celebrare, questo è il tema dei due concorsi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino, è in programma domenica 12 ottobre alle ore 16 presso il teatro gualdese di via Ruggero Guerrieri ed è organizzato in collaborazione con la redazione di Gualdo News.

Dopo i saluti del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, saranno l’editore Francesco Giubilei e il direttore di Gualdo News Marco Gubbini a premiare le opere selezionate, che saranno pubblicate in due libri, disponibili a teatro il giorno dell’evento.

Le pubblicazioni saranno in vendita nelle librerie umbre e toscane, sul sito di Historica, nelle principali fiere della piccola e media editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.