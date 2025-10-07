Straordinario successo per Alessandro Lytvyn del “Casimiri”: sue le Olimpiadi Mondiali di Matematica Mentale

Caricamento…





Alessandro Lytvyn, brillante studente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Mondiali di Matematica Mentale, distinguendosi tra centinaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Alessandro ha rappresentato l’Italia al torneo internazionale tenutesi recentemente a Valencia presso il Museo della Scienza “Principe Felipe”.

In gara con 282 concorrenti, provenienti da 12 Paesi, il ragazzo nella categoria Master pro (13-15 anni), ha conquistato il titolo di super campione, il massimo riconoscimento.

La competizione, che premia rapidità di calcolo, capacità logica e concentrazione, ha visto Alessandro primeggiare grazie al suo talento, all’impegno costante e al supporto dei docenti del “Casimiri”, che da anni promuove con successo l’eccellenza nelle discipline scientifiche.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino con l’assessore all’Istruzione Gabriele Bazzucchi: “Il successo di Alessandro Lytvyn è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità – ha detto – La sua vittoria testimonia il valore della scuola gualdese e l’impegno quotidiano dei nostri ragazzi e dei loro insegnanti. Come amministrazione, continueremo a sostenere con convinzione i giovani talenti e a valorizzare le eccellenze che rappresentano il futuro della nostra città.”

Anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, si è complimentato per l’eccezionale risultato: “Siamo estremamente orgogliosi di Alessandro, un ragazzo straordinario che ha portato in alto il nome della nostra città a livello internazionale – ha commentato il primo cittadino – Il suo successo è la dimostrazione che con passione, impegno e determinazione si possono raggiungere traguardi straordinari. Questo risultato è un esempio per tutti i giovani e conferma la qualità della nostra scuola. A nome dell’intera amministrazione e della cittadinanza, esprimo ad Alessandro e ai suoi insegnanti le più sentite congratulazioni”.

“L’Istituto “Raffaele Casimiri” e il Comune di Gualdo Tadino si congratulano con Alessandro e con il corpo docente per il prestigioso traguardo raggiunto, simbolo di dedizione, passione e competenza”, riporta una nota.

Alessandro Lytvyn verrà ricevuto nei prossimi giorni in Municipio dall’amministrazione comunale che gli consegnerà un riconoscimento.