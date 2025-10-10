Ruzzola, sulle piste di Gualdo Tadino arriva la Supercoppa Italiana

Sta giungendo al termine la lunga stagione FIGeST 2024/25 della ruzzola e rulletto. Domenica prossima 12 ottobre si disputerà l’ultimo atto sulle strade umbre: la Supercoppa Italiana, manifestazione alla quale parteciperanno le migliori formazioni che hanno disputato le cinque gare previste nel corso dell’anno.

La società organizzatrice Asd Morano 2000 ha voluto intitolare questa manifestazione 1° Memorial Pierluigi Pascolini, un bravo giocatore scomparso prematuramente lo scorso anno.

Le gare si svolgeranno nei dintorni di Gualdo Tadino, nelle località Voltole, Piagge e Montecchio.

Alla competizione prenderanno parte più di quaranta formazioni così suddivise: 12 di cat. A, 14 di cat. B e 16 di cat. C.

Ogni squadra effettuerà 8 lanci su due percorsi e saranno premiate le migliori tre formazioni per ogni categoria.

