Bike Duo Adventure, l’Umbria diventa capitale della MTB: tre tappe in coppia a Gualdo, Gubbio e Nocera

Caricamento…





È una novità assoluta nel calendario dell’mtb umbra: Bike Duo Adventure – Alta Umbria, gara a tappe in coppia in programma dal 1° al 3 maggio 2026, che si articola su tre prove distinte ma collegate, pensate per valorizzare il territorio dell’Eugubino-Gualdese e di questa area interna dell’Umbria.

La manifestazione, organizzata dalla MC2 Bike di Marco Cassetta in collaborazione con il comitato del Giro dell’Umbria, porterà in gara 200 biker e introduce una formula inedita per il centro Italia: la gare a coppie, dove complicità e spirito di squadra saranno fondamentali quanto la preparazione atletica.

Ogni tappa dovrà essere affrontata fianco a fianco, con le coppie tenute a non distanziarsi oltre i 60 secondi, come previsto dal regolamento.

La partecipazione è aperta anche alle E-MTB, che potranno competere accanto alle bici muscolari.

L’idea di una competizione a coppie nasce dall’intento di combinare sport, scoperta del territorio e spirito di squadra, offrendo agli appassionati di mountain bike un’esperienza nuova rispetto alle tipiche gare individuali.

Le tre tappe consentiranno la visione di alcuni scorci fuori dai grandi flussi turistici della regione, promuovendo la vocazione turistica e la bellezza ambientale dei luoghi attraversati.

Dieci le categorie in gara, determinate dalla somma delle età dei due atleti, con classifiche speciali riservate a Master + Elite, uomo + donna e MTB + E-MTB.

Il via sarà venerdì 1° maggio da Gubbio con una cronoscalata che porterà i partecipanti da piazza Quaranta Martiri fino al Monte Ingino, a cura del Velo Club Gubbio.

Sabato 2 maggio toccherà a Nocera Umbra, che ospiterà una mediofondo di 30 km e 1000 metri di dislivello, organizzata dai Bikers Nocera Umbra.

Domenica 3 maggio gran finale a Gualdo Tadino con la Gran Fondo Memorial Antonio Fabi, la prova più impegnativa: 55 km e 2000 metri di dislivello, curata dal team MC2 Bike.

Durante l’ultima tappa verrà assegnato anche il Trofeo Enrico Bucefalo, dedicato alla coppia più veloce nella salita cronometrata della “Tartufara”.

Le iscrizioni, aperte sul portale ENDU, sono riservate alle prime 100 coppie. Fino al 15 novembre è previsto un prezzo promozionale di 100 euro a coppia.

Maggiori informazioni e regolamento completo sono disponibili su www.bikeduoadventure.it.