Torna la grande commedia al Teatro Talia con “Il padre della sposa” e L’Improvvisata Compagnia

Sabato 18 ottobre alle ore 21, al Teatro Talia di Gualdo Tadino andrà in scena “Il padre della sposa“, secondo appuntamento della VI Rassegna di Arte Teatrale, organizzato e promosso dalla associazione Note di Teatro.

Lo spettacolo, una commedia brillante in due atti firmata da Caroline Francke, sarà portato in scena da L’Improvvisata Compagnia con la regia di Antonio Orelli.

Come di consueto, lo spettacolo si terrà al Teatro Talia, che rappresenta da anni un punto di riferimento per la cultura teatrale locale e regionale e che, con la sua atmosfera raccolta, lo rende un luogo ideale per vivere appieno l’emozione del teatro.

“Il padre della sposa” racconta con ironia e delicatezza il turbamento di Giovanni, imprenditore e padre affettuoso, che si ritrova spiazzato dall’annuncio improvviso del matrimonio della figlia Katy, appena rientrata dagli studi in America. La giovane si è innamorata di un rampollo di buona famiglia e desidera sposarlo al più presto.

Mentre la madre accoglie con entusiasmo la notizia, Giovanni si sente travolto da una valanga di emozioni contrastanti: nostalgia, gelosia, senso di perdita e un’irresistibile incapacità di accettare che la sua “bambina” sia ormai una donna.

Tra preparativi caotici, situazioni esilaranti e momenti di tenerezza, la commedia mette in scena il difficile ma inevitabile passaggio generazionale, con un ritmo vivace e dialoghi brillanti.

Il testo ha ispirato due celebri adattamenti cinematografici: nel 1950 con Liz Taylor e Spencer Tracy, e nel 1991 con Steve Martin e Kimberly Williams-Paisley.

Fondata nel 1992 a Latina, L’Improvvisata Compagnia ha calcato palcoscenici in tutta Italia, ottenendo numerosi riconoscimenti per recitazione, scenografia e regia.

Oggi, sotto la direzione di Antonio Orelli, il gruppo conta dieci membri tra attori e tecnici, unendo esperienza e passione in un mix che promette divertimento e qualità.

Posto unico: 10 euro

Info e prenotazioni biglietti: 347 6431651