Giornata mondiale della menopausa, Regione Umbria in campo con iniziative gratuite a Branca e Castello

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa del 18 ottobre, la Regione Umbria partecipa attivamente all'(h) open weekend promosso da Fondazione Onda, coinvolgendo le strutture ospedaliere con il bollino rosa del territorio regionale.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

La Usl Umbria 1 partecipa con gli ospedali di Gubbio-Gualdo Tadino e Città di Castello.

All’ospedale di Branca, dalle 10 alle 12, sono previste consulenze e colloqui telefonici per indicazioni di tipo dietetico-nutrizionale alle donne che si apprestano o vivono il periodo della menopausa. Per averle basta chiamare il giorno del colloquio ai seguenti numeri: 0758934513 e 0758934514.

Dalle 14 alle 18, presso l’ambulatorio ginecologico presso l’unità operativa di ostetricia e ginecologia, sono previsti visite e colloqui con medico ginecologo ed ostetrica con eventuale esecuzione di esami (ecografia) mentre dalle 15 alle 16,30 colloqui con l’urologo presso l’ambulatorio di urologia poliambulatorio B.

Al nosocomio tifernate, presso l’aula della direzione generale dalle 15 alle 17 (primo piano, ingresso D), si terrà il convegno dal titolo “Il tempo del cambiamento: affrontare la menopausa con serenità”. L’ingresso è libero senza prenotazione.

“La menopausa – afferma la presidente della Regione, Stefania Proietti – è una fase naturale della vita che coinvolge milioni di donne e che merita attenzione, rispetto e un’assistenza sanitaria adeguata. Con queste iniziative vogliamo essere vicini alle donne umbre, offrendo loro strumenti concreti per affrontare questo passaggio con serenità e consapevolezza. La prevenzione e l’informazione sono fondamentali non solo per gestire i disturbi immediati, ma anche per prevenire le complicanze a lungo termine come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. Ringrazio tutti i professionisti sanitari delle nostre strutture che hanno accolto con entusiasmo questa opportunità di servizio alla comunità. La salute delle donne è una priorità per la nostra regione e continueremo a lavorare per garantire percorsi di cura sempre più attenti alle specificità di genere”.

L’Usl Umbria 2 aderisce con l’ospedale civile San Matteo degli Infermi di Spoleto. Dalle 10 alle 11,30, presso l’ambulatorio ginecologico al piano 0, sono in programma visite con il ginecologo con ecografia trans-vaginale.

All’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, dalle 11 alle 13, è in programma il convegno dal titolo “Menopausa e sessualità: vivere il cambiamento con consapevolezza”.

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.