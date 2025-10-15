Servizi di raccolta rifiuti a rischio venerdì 17 ottobre per sciopero nazionale

Caricamento…





Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana a Gualdo Tadino nella giornata di venerdì 17 ottobre.

ESA srl ha infatti informato la cittadinanza che, a causa della proclamazione di uno sciopero nazionale da parte delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, non sarà garantito il regolare svolgimento delle attività.

Lo sciopero, che coinvolge tutto il comparto dei servizi ambientali, è stato indetto nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A risentirne potranno essere la raccolta porta a porta dei rifiuti, i servizi di spazzamento e l’attività del centro di raccolta.

ESA si scusa con i cittadini per i possibili disservizi e invita l’utenza alla collaborazione, confidando nella comprensione della cittadinanza per eventuali ritardi o sospensioni temporanee delle operazioni.