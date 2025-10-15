Gualdo Tadino, dal 24 ottobre al 9 novembre la prima edizione del Biancospino Music Festival

Caricamento…





Dal 24 ottobre al 9 novembre Gualdo Tadino ospiterà la prima edizione del Biancospino Music Festival, una rassegna musicale di alto livello che porterà otto appuntamenti gratuiti nei luoghi più rappresentativi della città.

Il festival è diretto dal violoncellista Riccardo Pes, friulano di origine ma residente a Gualdo Tadino, e nasce con l’obiettivo di unire musica, natura e spiritualità ispirandosi al prodigio della fioritura del biancospino in occasione della festa del patrono Beato Angelo.

La presentazione ufficiale si è svolta nella sala consiliare del Municipio, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, del direttore generale di Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, e del direttore artistico Riccardo Pes e di rappresentanti del mondo della scuola e delle associazioni.

“Presentiamo oggi una novità assoluta sotto tutti i punti di vista per Gualdo Tadino – ha detto Presciutti – Una nuova iniziativa di alta qualità che è opera del nostro concittadino e musicista Riccardo Pes, che da qualche mese si è trasferito qui, e che ringrazio per aver proposto questa rassegna. La prima edizione è stata possibile da realizzare grazie al lavoro di squadra fatto tra tutti i partner che supportano il progetto. L’obiettivo è farla diventare un appuntamento fisso anche nei prossimi anni.”

Il festival si svilupperà al Teatro Talia, nella Basilica Concattedrale di San Benedetto, alla Rocca Flea e nella chiesa monumentale di San Francesco.

La manifestazione è sostenuta dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Fondazione Perugia, con la collaborazione di Associazione Blanc, Istituto Casimiri, Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, Associazione Musica Nova Gubbio, Associazione Amici del Germoglio e Polo Museale Città di Gualdo Tadino.

“Abbiamo creduto fortemente nel progetto proposto da Riccardo Pes – ha spiegato Stazi – che unisce qualità artistica e attenzione alla sostenibilità. La Fondazione Perugia lo ha perciò sostenuto con convinzione.”

Il programma prevede concerti, incontri e performance multidisciplinari con artisti provenienti da tutta Italia. L’apertura è fissata per venerdì 24 ottobre al Teatro Talia con Musica è Energia.

“Sarà una rassegna dedicata alla musica di qualità che cercherà di valorizzare la città di Gualdo Tadino – ha detto Riccardo Pes – coinvolgendo varie realtà associative e con uno sguardo rivolto ai giovani, come testimonia il supporto delle scuole del territorio. Saranno otto gli appuntamenti previsti dal programma, tutti a ingresso libero, che coinvolgeranno soggetti variegati provenienti dal territorio ed anche da fuori.”

A conclusione della presentazione, l’assessore Gabriele Bazzucchi ha sottolineato: “Otto eventi di grande livello qualitativo e valoriale, con il coinvolgimento di professionisti e associazioni locali. Un progetto che già dal titolo richiama l’identità territoriale ed il forte radicamento con la nostra terra, che porta in città grandi nomi della musica italiana e il fisico Fabrizio Coccetti per una programmazione di assoluta valenza artistica e formativa. Ringrazio l’organizzatore Riccardo Pes per l’ideazione e il coordinamento.”

Biancospino Music Festival – Programma 2025 (eventi tutti a ingresso libero)

Musica è Energia

Venerdì 24 Ottobre, ore 20:45 – Teatro Talia, Gualdo Tadino

Giovani musicisti emergenti in concerto, in collaborazione con il Conservatorio di Perugia e le scuole di Gualdo Tadino.

Canti Rocciosi

Sabato 25 Ottobre, ore 20:45 – Basilica Concattedrale San Benedetto

Coro Polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro con Ferdinando Mussutto (pianoforte) e Gabriele Rampogna (percussioni). Repertorio romantico e contemporaneo.

Musica è Connessione

Domenica 26 Ottobre, ore 18:30 – Teatro Talia

Banda Musicale Città di Gualdo Tadino diretta da Angelo Arnesano. Musiche della tradizione popolare.

Musica è Inclusione

Giovedì 30 Ottobre, ore 20:45 – Teatro Talia

Coro ‘Segni Particolari’ diretto da Claudio Rosati. Un progetto di musica e inclusione sociale in collaborazione con Amici del Germoglio, Cooperativa ASAD e Musica Nova.

Musica e Paesaggio

Domenica 2 Novembre, ore 20:45 – Basilica Concattedrale di San Benedetto

Concerto al confine tra musica e natura. Orchestra d’Archi Blanc diretta da Claudio Di Meo con Riccardo Pes al violoncello.

Ti Regalo la Luna

Venerdì 7 Novembre, ore 20:45 – Rocca Flea

Evento che unisce musica e riflessioni scientifiche con Fabrizio Coccetti, Chiara Franceschelli (soprano) e Filippo Farinelli (pianoforte).

Cantico per Violoncello di Fieno e Api

Sabato 8 Novembre, mostra ore 10:30 | concerto ore 18:30 – Chiesa Monumentale San Francesco

Evento multidisciplinare con Riccardo Pes (violoncello di fieno) e Julia Artico (land artist).

Riflessione sul rapporto tra uomo, natura e api.

Terra Madre

Domenica 9 Novembre, ore 18:30 – Rocca Flea

Concerto del quintetto a fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia: un viaggio musicale intorno al mondo in 80 minuti.

Per maggiori informazioni: https://www.festivalbiancospino.com/