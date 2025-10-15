Gualdo Tadino e Casacastalda unite per la pace, gli studenti del Comprensivo sfilano con canti e colori

Caricamento…





Una mattinata di sorrisi e messaggi di speranza ha unito Gualdo Tadino e Casacastalda in una manifestazione per la pace promossa dall’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda.

A due giorni dalla partecipazione alla Marcia della Pace PerugiAssisi, bambini e ragazzi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria hanno sfilato per le vie dei centri storici, portando con loro bandiere, coccarde, cartelloni e disegni per ricordare l’importanza del rispetto, dell’amicizia e della solidarietà.

L’evento a Gualdo Tadino è stato aperto in piazza Martiri della Libertà dalla dirigente scolastica Angela Codignoni e dal sindaco Massimiliano Presciutti, che hanno salutato gli studenti sottolineando il valore di una giornata che ha inteso unire la scuola nel nome della pace e dell’accoglienza.

























In contemporanea anche a Casacastalda si è svolta la stessa manifestazione, con la partecipazione degli alunni e la presenza del sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli.

Le due piazze sono state idealmente dal volo di una mongolfiera con i colori dell’arcobaleno.

“Camminiamo insieme, seminiamo la pace” è stato il messaggio che ha accompagnato l’intera mattinata resa possibile grazie all’impegno di studenti, insegnanti, famiglie e autorità che, con entusiasmo e partecipazione, hanno dato vita a una giornata di condivisione e consapevolezza nel segno della pace.