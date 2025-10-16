Scontro sulla Pian d’Assino, un morto e due feriti il tragico bilancio

Forse un frontale la causa dell’incidente avvenuto nella serata di oggi, giovedì 16 ottobre intorno alle 21, lungo la variante SS219 Pian d’Assino. Il bilancio è di un morto, un ragazzo eugubino di 28 anni, e due feriti.
Quattro le automobili coinvolte per cause in corso di accertamento in un tratto di strada tristemente noto per molti episodi analoghi.
Sul posto, all’altezza dello svincolo di Gubbio Est, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gubbio, i Carabinieri, personale del 118 e dell’Anas.
Gli occupanti delle altre autovetture rimaste ferite, anche se non in gravi condizioni secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, sono stati trasportati all’ospedale di Branca per accertamenti.
La strada è stata a lungo interdetta al traffico per consentire la rimozione dei veicoli.