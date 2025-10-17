Palio dei Comuni 2025 di Montegiorgio, Gualdo Tadino sarà al via

Caricamento…





Il Comune di Gualdo Tadino parteciperà alla 37′ edizione del Palio dei Comuni in programma domenica 23 novembre all’ippodromo di Montegiorgio.

Dopo le vittorie ottenute nel 2021 e nel 2022, il Comune di Gualdo Tadino, quest’anno, cercherà di ottenere un altro risultato positivo nella prestigiosa gara ippica marchigiana.

Il Palio dei Comuni 2025 vedrà al via 25 Comuni, ma con una novità significativa: Civitanova Marche e Servigliano correranno gemellati, ovvero come se fossero un unico comune. Un solo cavallo, scelto e sostenuto da entrambe le amministrazioni, rappresenterà questa alleanza.

I comuni partecipanti provengono da tre regioni: Marche, Umbria e Abruzzo. Per la provincia di Macerata saranno in gara Corridonia, Macerata e il comune gemellato Civitanova Marche–Servigliano. Dalla provincia di Fermo arriveranno Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare. La provincia di Ancona sarà rappresentata da Filottrano, Jesi e Loreto.

Unico rappresentante dell’Umbria sarà il Comune di Gualdo Tadino, mentre dall’Abruzzo sarà in pista il comune di Lanciano.

Il Palio dei Comuni si disputa sulla distanza dei 1600 metri, vedrà in pista cavalli di alto livello, guidati da driver di fama nazionale e internazionale ed è un appuntamento nato anche per rafforzare il legame tra diverse realtà comunali, favorire lo scambio culturale e promuovere l’immagine delle città a livello sovraregionale.