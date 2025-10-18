Tiro con la balestra, torna la “Disfida Gualdana di Pietro”

Caricamento…





La balestra torna protagonista a Gualdo Tadino domenica 19 ottobre, nel nuovo campo di tiro di Vaccara, quando i balestrieri della Compagnia Waldum e quelli delle Contrade San Paolino di Lucca si affronteranno nella VII Disfida Gualdana di Pietro, un appuntamento ormai consolidato nel calendario del gruppo gualdese.

La sfida arriva a pochi mesi dal trionfo dei balestrieri gualdesi, che lo scorso luglio si erano aggiudicati per la prima volta il titolo di campioni italiani a squadre in occasione del Campionato nazionale disputato a Gualdo Tadino.

Un successo storico per la compagnia presieduta da Stefano Ragugini, che ora torna sul campo di tiro per difendere l’onore e la tradizione cittadina.

La Disfida Gualdana di Pietro è dedicata a una figura storica della città, Gualdana di Pietro, capitano di ventura che nel 1396 fu chiamato a Perugia, probabilmente sotto la Signoria di Biordo Michelotti, per ricoprire l’incarico di Contestabile. Al suo seguito vi era una milizia composta in gran parte da balestrieri gualdesi, testimonianza di una tradizione antica e profondamente radicata in questa parte dell’Umbria.

Proprio da quella memoria storica è nata l’idea di organizzare, ogni anno, una sfida tra compagnie di balestrieri, un confronto che vedrà i tiratori cimentarsi sia nella prova a squadre che sul corniolo o tasso, il bersaglio simbolo di queste competizioni, dove si alternano al tiro tutti i partecipanti delle due compagini per aggiudicarsi il titolo individuale.