Afasia, Nocera Umbra ha aderito alla Giornata Nazionale illuminando la Fontana di Bisleri

Caricamento…





Sabato 18 ottobre, in occasione della XVIII Giornata Nazionale dell’Afasia, anche Nocera Umbra ha aderito alla campagna di sensibilizzazione che ha visto molti Comuni umbri illuminarsi di rosso per dare voce a chi ha difficoltà di comunicare.

Per l’occasione la Fontana di Bisleri, monumento molto caro ai nocerini recentemente oggetto di un intervento di restauro conservativo e dotato di un innovativo sistema di illuminazione a LED, si è colorata di rosso. Un gesto per attirare l’attenzione su una condizione che colpisce migliaia di persone in tutta Italia.

L’afasia è un disturbo del linguaggio di origine neurologica che può compromettere la capacità di parlare, comprendere, leggere o scrivere. Nella maggior parte dei casi è conseguenza di ictus, traumi cranici o patologie neurodegenerative. Le difficoltà comunicative che ne derivano incidono profondamente sulla vita quotidiana, sociale ed emotiva delle persone che ne sono affette.

La Giornata Nazionale dell’Afasia è promossa a livello nazionale da A.I.T.A. (Associazione Italiana Afasici), con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della riabilitazione, della presa in carico continuativa e del sostegno alle famiglie.

Il Comune di Nocera Umbra ha espresso un sentito ringraziamento ai volontari di A.I.T.A. Umbria per l’impegno quotidiano profuso.