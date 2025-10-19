“Pentimenti”, grande successo a Gualdo Tadino per la presentazione del libro di Luciano Tittarelli

Di
Redazione Gualdo News
-
Caricamento…

Grande partecipazione venerdì pomeriggio, presso la Chiesa Monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino, alla presentazione del volume “Pentimenti – La venerabile suor Cecilia Nobili nel segno di San Francesco d’Assisi” di Luciano Tittarelli, pubblicato da Morlacchi Editore.

L’autore, pittore e scultore gualdese e professore emerito all’Accademia di Belle Arti di Perugia, ha presentato al pubblico un lavoro di ricerca e sensibilità artistica dedicato alla Venerabile suor Cecilia Nobili, conversa dell’Ordine di Santa Chiara vissuta nel Seicento a Nocera Umbra, di cui recentemente è stato riportato alla luce un prezioso manoscritto autografo.

L’iniziativa era inserita nel progetto “Francesco. Il cammino di Gualdo”, promosso dal Comune di Gualdo Tadino e dal Polo Museale cittadino.

L’incontro è stato introdotto dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, con la moderazione affidata a Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale.

.

La presentazione è stata arricchita dagli interventi della poetessa Fabiana Geranio e del musicista Christian Faina Vannini, con letture di Sara Checconi Sbaraglini e momenti musicali curati dal coro Intimae Voces del Duomo di Nocera Umbra, diretto dal maestro Angelo Gubbini.

Nel volume, in un percorso che lega arte, spiritualità e bellezza, Tittarelli mette in dialogo i disegni e le meditazioni di suor Cecilia con la celebre Cartula di San Francesco.

Ne emerge il ritratto di una mistica umbra rimasta a lungo nell’ombra, nata nel 1630 a Salmaregia e vissuta fino al 1655, la cui voce interiore torna oggi a risuonare attraverso il lavoro di Luciano Tittarelli.

Articolo precedenteAfasia, Nocera Umbra ha aderito alla Giornata Nazionale illuminando la Fontana di Bisleri
Articolo successivoGualdo Tadino, al via la rassegna “Teatro di Classe” dedicata agli studenti più piccoli
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE