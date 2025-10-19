“Pentimenti”, grande successo a Gualdo Tadino per la presentazione del libro di Luciano Tittarelli

Caricamento…





Grande partecipazione venerdì pomeriggio, presso la Chiesa Monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino, alla presentazione del volume “Pentimenti – La venerabile suor Cecilia Nobili nel segno di San Francesco d’Assisi” di Luciano Tittarelli, pubblicato da Morlacchi Editore.

L’autore, pittore e scultore gualdese e professore emerito all’Accademia di Belle Arti di Perugia, ha presentato al pubblico un lavoro di ricerca e sensibilità artistica dedicato alla Venerabile suor Cecilia Nobili, conversa dell’Ordine di Santa Chiara vissuta nel Seicento a Nocera Umbra, di cui recentemente è stato riportato alla luce un prezioso manoscritto autografo.

L’iniziativa era inserita nel progetto “Francesco. Il cammino di Gualdo”, promosso dal Comune di Gualdo Tadino e dal Polo Museale cittadino.

L’incontro è stato introdotto dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, con la moderazione affidata a Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale.























.

La presentazione è stata arricchita dagli interventi della poetessa Fabiana Geranio e del musicista Christian Faina Vannini, con letture di Sara Checconi Sbaraglini e momenti musicali curati dal coro Intimae Voces del Duomo di Nocera Umbra, diretto dal maestro Angelo Gubbini.

Nel volume, in un percorso che lega arte, spiritualità e bellezza, Tittarelli mette in dialogo i disegni e le meditazioni di suor Cecilia con la celebre Cartula di San Francesco.

Ne emerge il ritratto di una mistica umbra rimasta a lungo nell’ombra, nata nel 1630 a Salmaregia e vissuta fino al 1655, la cui voce interiore torna oggi a risuonare attraverso il lavoro di Luciano Tittarelli.