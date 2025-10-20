Gualdo Tadino, al via la rassegna “Teatro di Classe” dedicata agli studenti più piccoli

Caricamento…





Prenderà il via martedì 21 ottobre a Gualdo Tadino la nuova rassegna “Teatro di Classe”, un progetto pensato per portare il linguaggio teatrale tra i banchi di scuola.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Educare alla Vita Buona, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda, e coordinata da Marco Bisciaio e Oriana Scapeccia. Tutti gli spettacoli andranno in scena di mattina al teatro Don Bosco.

L’obiettivo è favorire l’incontro tra bambini, ragazzi e teatro, offrendo loro la possibilità di assistere a spettacoli di qualità che, altrimenti, difficilmente potrebbero conoscere da vicino.

Il primo appuntamento, in programma martedì 21 ottobre, è con “Mio nonno vola gli aquiloni”, portato in scena dalla Compagnia Anfiteatro con la regia di Giuseppe Di Bello, dedicato agli alunni della scuola primaria.

Si proseguirà il 21 novembre con “Tutta testa” della Compagnia Fontemaggiore, regia di Davide Calvaresi, ancora per la scuola primaria, per concludere il 13 dicembre con “Carte mute” della Compagnia Il Milione, diretta da Pietro De Nova, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

La rassegna si propone come un percorso di crescita e scoperta, in cui l’arte scenica diventa strumento di espressione, relazione e riflessione