Inaugurata la nuova Farmacia Comunale di Cerqueto

Caricamento…





Taglio del nastro, domenica 19 ottobre, per la nuova Farmacia Comunale di Cerqueto, in via Aldo Moro, una struttura moderna e funzionale che segna un passo importante nell’ambito dei servizi sanitari di prossimità a Gualdo Tadino.

L’inaugurazione rappresenta non solo un intervento di riqualificazione logistica, ma anche una visione moderna del ruolo della farmacia pubblica, che da semplice punto di distribuzione dei farmaci diventa luogo di prevenzione, ascolto e assistenza alla persona.

Il progetto è il risultato di una collaborazione tra l’amministrazione comunale e ESA, con la società in house che ha acquisito l’immobile cedendolo poi in locazione al Comune di Gualdo Tadino per 20 anni. I locali della vecchia sede, è stato annunciato, saranno presto messi a bando per ospitare professionisti ambito sanitario.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Massimiliano Presciutti, la Giunta comunale, la direttrice della farmacia, Serena Pizzi, l’amministratore unico di ESA, Fausto Galilei, il parroco di Cerqueto don Libardo Hernandez Caviedes, e l’ingegnere Matteo Castigliego, che ha seguito i lavori, e i dipendenti comunali che hanno curato in tutte le varie fase l’apertura della struttura. Presenti anche numerosi cittadini.





































.

“Oggi è una giornata importante per Gualdo Tadino – ha detto nel suo intervento il sindaco Presciutti – L’apertura della nuova farmacia comunale di Cerqueto rappresenta un servizio fondamentale per i cittadini, ma anche un momento personale di grande emozione per me, legato ai ricordi e alle persone che hanno fatto la storia di questo luogo. Voglio ringraziare la famiglia Stella, in particolare Mauro e suo padre, per la generosità e l’impegno che hanno reso possibile questo progetto. È anche grazie a loro, e a tante persone che oggi non ci sono più, se siamo riusciti a dare vita a un servizio tanto atteso.“

Il primo cittadino ha ricordato come questa nuova struttura sia nata grazie a “un grande lavoro di squadra” e, a tal proposito ha ringraziato i dipendenti comunali, la giunta, i consiglieri comunali, Esa e tutti coloro che hanno lavorato al progetto.

“Aprire una farmacia non è semplice – ha evidenziato, augurando buon lavoro ai farmacisti – ma con impegno e spirito di servizio ce l’abbiamo fatta. Un ringraziamento speciale va all’azienda municipalizzata Esa, fiore all’occhiello del nostro Comune: sana, senza debiti e capace di creare valore per tutti. Continueremo a lavorare con umiltà, responsabilità e attenzione ai più fragili.”

Di “traguardo importante per Gualdo Tadino” frutto di un di una “collaborazione efficace tra il Comune ed ESA” ha parlato l’amministratore unico della società partecipata, Fausto Galilei.

“Il progetto è partito a fine 2023 con l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile – ha ricordato – Un investimento reso possibile grazie alla solidità finanziaria della nostra società, che, a differenza di molte partecipate, è sana, senza debiti, e non pesa sulle casse comunali. Abbiamo sottoscritto un contratto ventennale di locazione con il Comune, che permetterà di ripagare gradualmente l’intervento, garantendo sostenibilità e continuità.”

La nuova Farmacia Comunale di Cerqueto da oggi, lunedì 20 ottobre, è aperta al pubblico e pienamente operativa.

“Uno spostamento fortemente migliorativo – ha sottolineato la direttrice Serena Pizzi – Si tratta di un ambiente più moderno, per gli utenti, ma anche per noi farmacisti. Un locale più funzionale e studiato nei minimi dettagli per fornire diversi servizi alla popolazione.”

Il presidio, infatti, oltre ad avere uno spazio espositivo più grande e un’area CUP dedicata, avrà anche una stanza dove verranno svolte, oltre alle prestazioni analitiche di prima istanza (autocontrollo dei parametri di glicemia, colesterolo, INR), anche, prossimamente, prestazioni di telemedicina finanziate con i fondi del PNRR quali Holter cardiaco, Holter pressorio ed elettrocardiogramma.

“Un ringraziamento speciale va ai miei colleghi farmacisti e ai magazzinieri che lavorano ogni giorno con professionalità e dedizione per fornire i migliori servizi possibili agli utenti. E infine un grazie a tutti i nostri clienti che da anni ripongono la loro fiducia in noi”, ha concluso la direttrice.

L’orario nella nuova farmacia rimarrà invariato: apertura mattutina dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 13 e pomeriggio dalle 16 alle 20; il sabato dalle 8.30 alle 13.