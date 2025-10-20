Camminata Rosa con gli amici a quattro zampe, Gualdo Tadino in marcia per la prevenzione

Caricamento…





In occasione di Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, a Gualdo Tadino si svolgerà un’iniziativa che unisce salute, solidarietà e amore per gli animali.

Domenica 26 ottobre alle 10 si svolgerà infatti la “Camminata Rosa con gli amici a quattro zampe”, organizzata da Comune di Gualdo Tadino, Commissione Pari Opportunità e APS Volontari del Canile Rifugio di Gualdo Tadino.

L’evento vuole essere un momento di condivisione e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della salute unito a quello della compagnia e dell’amore per gli animali.

La camminata, non competitiva e simbolica, partirà da Piazza Martiri della Libertà e attraverserà il centro storico della città: piazza Dante Alighieri, Rocca Flea, via Zoccolanti, via Otello Sordi, Giardini Pubblici, Largo Porta Romana, via delle Fornaci, via Bonfigli, via Mastro Giorgio, corso Piave, per concludersi in Piazza Mazzini.

“La Camminata Rosa è molto più di una semplice passeggiata, è un gesto di comunità, di affetto e di speranza – afferma l’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi – Insieme con i nostri amici a quattro zampe vogliamo ricordare quanto è importante prendersi cura della propria salute e di chi ci sta accanto. Il colore rosa ci unisce in un abbraccio collettivo che parla di prevenzione, ma anche di amore, forza e solidarietà. È un invito a camminare insieme, persone e animali, verso un futuro più consapevole, più sano e più umano.”

Per la presidente della Commissione Pari Opportunità di Gualdo Tadino, Alessia Raponi, “questo evento rappresenta un momento di aggregazione e di solidarietà, di speranza e forza collettiva. È un abbraccio di sensibilizzazione per tutta la comunità verso la prevenzione e la diagnosi precoce. Abbiamo voluto unirci ai nostri amici pelosi che sono la costante più affidabile nella vita dei propri umani aiutandoli a superare i momenti difficili e tramutandosi nella migliore strategia per proteggerli dalla solitudine, combattere lo stress, migliorare la loro salute mentale e fisica. Umani e amici a quattro zampe insieme anche in questa occasione.”

“Un’iniziativa che unisce salute, prevenzione, solidarietà e rispetto per gli animali – ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di promuovere e sostenere momenti come questo, in cui la comunità si stringe attorno a temi fondamentali con partecipazione e spirito di condivisione. Camminare insieme, indossando un tocco di rosa, significa lanciare un messaggio forte: la prevenzione salva la vita, e farlo insieme, in armonia con i nostri animali, rende questo messaggio ancora più potente e umano.”

La cittadinanza è invitata a partecipare e a indossare un tocco di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.