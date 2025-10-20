Alla riscoperta della Gualdo francescana con la visita guidata alla Chiesa Monumentale

Caricamento…





Ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico la visita guidata alla Chiesa Monumentale di San Francesco che si è svolta domenica 19 ottobre nell’ambito del progetto “Francesco. Il cammino di Gualdo”.

L’appuntamento, promosso dal Polo Museale di Gualdo Tadino in collaborazione con il Comune, si è aperto con il saluto dell’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi, che ha rimarcato l’importanza di iniziative come questa per valorizzare il patrimonio storico e spirituale della città.

La visita è stata condotta con competenza e passione dallo storico dell'arte Gabriele Passeri, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso alla scoperta dell'arte, della storia e della devozione del luogo più significativo della Gualdo francescana e uno dei più importanti a livello regionale.

















Un pomeriggio che ha concluso il trittico di eventi settimanali in onore del Santo di Assisi e che conferma l’interesse di gualdesi e non nello scoprire a fondo gli edifici storici gualdesi, come accaduto lo scorso anno in occasione delle numerose visite guidate nella basilica cattedrale di San Benedetto.