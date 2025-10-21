Alla scoperta della Valle del Fonno, domenica 26 ottobre escursione nella biodiversità dell’Appennino gualdese

Caricamento…





Ricercatori, naturalisti, ecologisti e appassionati si ritroveranno domenica 26 ottobre per esplorare la Valle del Fonno, una delle aree più ricche di biodiversità dell’Umbria.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Naturalistica Gualdese e dallo Ski Club Valsorda “R. Matarazzi”, due realtà storiche del territorio attive dagli anni ’70 nella tutela e nella valorizzazione ambientale.

L’escursione, il cui punto ritrovo era previsto inizialmente nell’area “Fontanelle” in località Rocchetta, partirà dal Serrasanta alle ore 9. Il percorso, di tipo E (escursionistico), avrà una durata di circa quattro ore, con soste di osservazione guidate per conoscere le peculiarità ambientali e paesaggistiche della zona. È richiesto abbigliamento da montagna adeguato alle condizioni del territorio.

La Valle del Fonno, situata tra il Monte Serrasanta e il Monte Penna, è un autentico scrigno naturale dove faggete, leccete e orno-ostrieti formano un ecosistema di straordinaria ricchezza. Lasciata all’evoluzione naturale dal 1983, la valle ospita specie rare ed endemiche, cavità carsiche e sorgenti, e rappresenta un importante laboratorio naturale per studiosi e appassionati, alcuni dei qual sono entrati a far parte della Società Botanica Italiana.

Un luogo dove la natura si esprime in tutta la sua forza e dove il silenzio è interrotto solo dal suono del vento tra gli alberi e dagli animali che popolano il bosco. Lì il carsismo ha regalato grotte e cavità che hanno consentito la nascita anche del Gruppo Speleologico di Gualdo Tadino e le pareti ripide quella del Rabo Climbing.

Per informazioni e iscrizioni:

Mara Loreti 3383183857 – Marta Santarelli 3383010140 – Leonardo Centini 3333108083