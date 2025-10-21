Bilancio positivo per il gemellaggio tra il “Casimiri” e il lycée “Jean Hyppolite” di Jonzac

Bilancio estremamente positivo per il gemellaggio che ha coinvolto dodici studenti francesi del lycée “Jean Hyppolite” di Jonzac, ospiti degli studenti delle classi terze e quarte degli indirizzi liceali e tecnico grafico dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino nella settimana dal 12 al 19 ottobre nell’ambito del programma Erasmus+. 

Una settimana di full immersion nella cultura, nell’arte e nella tradizione del nostro territorio, all’insegna della convivialità, dell’amicizia e del divertimento.

Gli studenti francesi sono stati anche ricevuti in municipio dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. In città hanno visitato la Rocca Flea, Il Museo Opificio Rubboli e la Chiesa monumentale di San Francesco.

Nei prossimi mesi saranno gli studenti gualdesi a essere ospiti dei loro corrispondenti nella cittadina alle porte di Bordeaux, alla scoperta di nuovi percorsi multiculturali.

