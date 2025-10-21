La Disfida “Gualdana di Pietro” ai balestrieri delle Contrade San Paolino di Lucca

Caricamento…





La settima edizione della Disfida “Gualdana di Pietro” ha animato domenica scorsa il campo di tiro di Vaccara, a Gualdo Tadino, dove i balestrieri della Compagnia “Waldum” hanno accolto i compagni d’arme delle Contrade San Paolino di Lucca.

La competizione, divenuta ormai un appuntamento fisso nel calendario della Compagnia Waldum, omaggia l’antico legame di Gualdo Tadino con l’arte della balestra e la memoria dei suoi valorosi capitani medievali.

In un clima di amicizia, ad avere la meglio sono stati i balestrieri toscani, che si sono imposti sia nel tiro a squadre che nella gara individuale al “tasso”. Il Trofeo per il miglior tiro sul corniolo è stato conquistato da Mauro Giusti, seguito da Giampaolo Russo e Nicholas Bossi, tutti appartenenti alle Contrade San Paolino, che si sono aggiudicate anche la competizione a squadre.













.

Molto combattuta anche la prova tra i Maestri d’Arme e i loro Vice, che hanno dato vita a duelli appassionanti ma ricchi di fair play, rinnovando idealmente il confronto tra due figure storiche: il capitano di ventura gualdese Gualdana di Pietro, a cui la disfida è dedicata, e il lucchese Castruccio Castracani.